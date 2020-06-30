Коронавірус у Зеленської: з'явилися нові деталі про лікування першої леді

Кирило Лютий Суспільство 18:21, 30.06.2020 Оновлено: 18:52, 30.06.2020

Перша леді України Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 і двосторонньої полісегментарної пневмонії в стаціонарному відділенні київської лікарні.

Про це повідомили на сторінках Офісу президента України у соціальних мережах ввечері у вівторок, 30 червня.

"Перша леді почувається краще і поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію і перебуває в ізоляції під наглядом лікарів", – йдеться у повідомленні.

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