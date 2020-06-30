Коронавірус у Зеленської: з'явилися нові деталі про лікування першої леді
Олена і Володимир Зеленські. Фото - instagram президента України.
Перша леді України Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 і двосторонньої полісегментарної пневмонії в стаціонарному відділенні київської лікарні.
Про це повідомили на сторінках Офісу президента України у соціальних мережах ввечері у вівторок, 30 червня.
"Перша леді почувається краще і поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію і перебуває в ізоляції під наглядом лікарів", – йдеться у повідомленні.
Коронавірус у Зеленської: з'явилися нові деталі про лікування першої леді
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 червня Офіс президента України повідомив, що в Олени Зеленської діагностовано коронавірус. Там запевнили, що перша леді почувається добре й не має жодних симптомів хвороби.
Решта членів її сім'ї, разом із президентом Володимиром Зеленським та дітьми, також здали тести на CОVID-19. Вони показали негативний результат.
16 червня Зеленську госпіталізували. У неї діагностували двобічну пневмонію.
18 червня стало відомо, що дружина президента проходить антибактеріальну терапію.