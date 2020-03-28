Пандемія коронавірусу ослабне: інфекціоніст назвав дату

У наступні три місяці коронавірусом перехворіє до 5% світового населення, потім пандемія дещо послабне і знову повернеться восени.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав лікар-інфекціоніст і колишній директор Центру здоров’я Володимир Курпіта. За його словами, повний імунінет від вірусу людство отримає за 2-3 роки.

"Американські епідеміологи пишуть, що вірус перестає бути епідеміологічним, а переходить в стан ендемічного. Це означає, що поки ним не перехворіє 60-70% людей, його поширення не припиниться. Ця кількість не захворіє одномоментно і це втішає. Зараз говорять про те, що за наступних 3 місяці має перехворіти до 5% населення, потім пандемія піде на спад і повернеться восени. Тоді матимемо черговий період з грипоподібними захворюваннями, серед яких буде і коронавірус", – наголосив він.

Пандемія коронавірусу

За словами лікаря, кількість хворих у світі щодоби збільшується вже в чотири рази. Це означає, що вірус прискорюється. Єдиними країнами, які показали зменшення, стали Китай, Корея та Японія.

"Вони продемонстрували, що начебто змогли стабілізувати ситуацію. Але наприклад, в Сингапурі протягом останнього тижня почала з’являтися велика кількість хворих. Це свідчить про те, що і Китай, і Японія і Корея на даний момент все одно залишаться в зоні ризику. Як і всі інші країни", – підсумував Курпіта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу зупиниться природним шляхом тільки в разі, якщо хвороба еволюціонує або більшість людей придбають імунітет.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram