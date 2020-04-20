Коронавірус у повітрі: Комаровський сказав, як не заразитися

Для того, щоб людина заразилася коронавірусом, необхідно, аби певна кількість вірусів потрапила на слизові оболонки її дихальних шляхів або кон'юнктиву ока.

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Про це в своєму блозі написав відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський. Він також назвав місця, де ризик підхопити COVID-19 буде максимальним, тому їх варто уникати.

Насамперед медик підкреслив, що мінімальна кількість вірусів, здатна викликати захворювання, називається інфікуюча доза. Вона залежить від безлічі факторів: властивостей самого вірусу, способу зараження і наявності в організму попереднього досвіду зустрічей зі збудником інфекції.

"Чим більше вірусів потрапить в організм, тим більша ймовірність виникнення хвороби і тим важче протікатиме захворювання. Зустрітися з однією інфікуючою дозою – це дуже навіть непоганий варіант: є величезні шанси на легку або навіть бессимптомную форму хвороби. Зустріти одразу десять – це вже реальний ризик для життя", – пояснює Комаровський.

За його словами, концентрація вірусних частинок у повітрі буде максимально великою у закритому і погано провітрюваному приміщенні, де віруси, які залишають організм людини, можуть накопичуватися в повітрі.

Саме тому він, як і встановлено правилами карантину в Україні, радить уникати місць, де існує максимальна ймовірність отримати високу інфікуючу дозу коронавірусу:

лікарняна палата інтенсивної терапії – декілька хворих плюс потоки кисню. Якщо в ній сухе повітря, немає дуже інтенсивного провітрювання і невелика площа – це взагалі ідеальний спосіб зустрітися одразу з 10 інфікуючих доз (що, власне, і підтверджується масовою захворюваністю і загибеллю медичних працівників);

будь-яке приміщення, де багато людей, плюс де вони розташовуються близько одне до одного, де мінімальний повітрообмін, – храм, казарма, тюремна камера, вагон метротощо;

будь-який замкнутий простір, де збирається натовп (концерт, спектакль, цирк, з'їзд, лекція і т. д.);

будинки для людей похилого віку та людей із інвалідністю: по суті це зосередження в обмеженому просторі тих, для кого і одна інфікуюча доза – це смертельний ризик, плюс всі постійно мерзнуть, тому ніякого провітрювання, а також часте застосування дихальної апаратури.

"Коронавірус нікуди йти не збирається. Він залишить нас у спокої тільки тоді, коли більшість з ним зустрінеться і суспільство сформує колективний імунітет. Домогтися цього за зиму і весну не вийде, але влітку обов'язково стане легше – відкриються вікна, відключиться опалення (нормалізується вологість), люди частіше зустрічатимуться і більше часу будуть проводити на свіжому повітрі, а не в приміщенні, нагріються на сонці дверні ручки, збільшиться кількість ультрафіолету. Ми всі, врешті-решт, навчимося мити руки", – вважає Комаровський.

Проте, зазначив він, шанси на друге "пришестя" вірусу восени цілком реальні. Зважаючи на, лікар підкреслив, що українцям треба направити зусилля не на тотальний карантин в очікуванні рятівної вакцини, а на створення такої моделі існування суспільства, коли будуть виключені ситуації, що провокують розвиток важких форм захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська епідеміологиня Лариса Мухарська вважає, що поступове зростання кількості інфікованих коронавірусом в Україні через введений карантин поки свідчить про те, що нам вдається уникнути колапсу медичної системи.