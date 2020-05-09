Коронавірус у подарунок: в "ЛНР" ветеранів війни привітали з 9 травня без захисних масок. Фото

Представники терористичних організацій "Л/ДНР" на Донбасі привітали ветеранів Другої світової війни з Днем перемоги в розпал пандемії коронавірусу.

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Від "голови ЛНР" літнім ветеранам, які входять до групи ризику COVID-19, терористи вручили медалі без захисних масок і дотримання дистанції. Фото заходу опублікував користувач "Necro Mancer" на сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Я так розумію, що "глава адміністрації" Тельманівського р-ну Саша #Спінул вирішив скоріше зменшити кількість ветеранів. Втім, у ровеньскої "влади" мізків не набагато більше. І #Антрацит туди ж", – зазначив він.

Також відзначився депутат міської ради Миколаєва Олег Солтіс. На своїй сторінці в Facebook чиновник опублікував фото з декількома ветеранами без засобів індивідуального захисту.

"На жаль, час швидкоплинний, і з кожним роком іде все більше і більше людей, які подарували нам життя, життя, за яке мільйони людей говорять величезне спасибі. Але поки жива пам'ять про них, про їхні подвиги, живі і вони", – написав він під фото.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Лукашенко в розпал пандемії закотив грандіозний парад до 9 травня. Подивитися його зібралися сотні людей без засобів індивідуального захисту і дотримання безпечної дистанції.