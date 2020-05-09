Коронавірус у подарунок: в "ЛНР" ветеранів війни привітали з 9 травня без захисних масок. Фото

Представники терористичних організацій "Л/ДНР" на Донбасі привітали ветеранів Другої світової війни з Днем перемоги в розпал пандемії коронавірусу.
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Від "голови ЛНР" літнім ветеранам, які входять до групи ризику COVID-19, терористи вручили медалі без захисних масок і дотримання дистанції. Фото заходу опублікував користувач "Necro Mancer" на сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Я так розумію, що "глава адміністрації" Тельманівського р-ну Саша #Спінул вирішив скоріше зменшити кількість ветеранів. Втім, у ровеньскої "влади" мізків не набагато більше. І #Антрацит туди ж", – зазначив він.
Також відзначився депутат міської ради Миколаєва Олег Солтіс. На своїй сторінці в Facebook чиновник опублікував фото з декількома ветеранами без засобів індивідуального захисту.
"На жаль, час швидкоплинний, і з кожним роком іде все більше і більше людей, які подарували нам життя, життя, за яке мільйони людей говорять величезне спасибі. Але поки жива пам'ять про них, про їхні подвиги, живі і вони", – написав він під фото.
Я так розумію, "глава адміністрації" Тельманівського р-ну Саша # Спінул ( https://t.co/0fNOGGrz5c ) вирішив скоріше зменшити число ветеранів ( https://t.co/eJEixGPfIO ) # всеплохо # ордо # Тельманове pic. twitter.com/emMdMb4OJK- Necro Mancer (@ 666_mancer) May 8, 2020
І # Антрацит туди ж https://t.co/YxxzAjiYPV # всеплохо # Орлоя pic.twitter.com/Ggxaydh2go- Necro Mancer (@ 666_mancer) May 8, 2020
Як писав OBOZREVATEL раніше, Лукашенко в розпал пандемії закотив грандіозний парад до 9 травня. Подивитися його зібралися сотні людей без засобів індивідуального захисту і дотримання безпечної дистанції.
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