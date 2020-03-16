Підозри на коронавірус у двох жителів Полтавщини: з'явилися результати тестів

Результати тестів двох жителів Кременчука і Полтави на коронавірус виявилися негативними.

Про це заявив директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктор Лисак, повідомляється на сайті обласної державної адміністрації.

dp.informator.ua

Пацієнт з Кременчука знаходиться в лікарні. У нього гостра респіраторна вірусна інфекція.

У мешканця Полтави виявили грип типу В, зараз він проходить лікування в стаціонарі.

"Я хотів би попросити всіх жителів регіону - не треба без потреби викликати бригади швидкої допомоги. Останніми днями почастішали виклики, які не завжди виправдані. Будь ласка, ставитеся з відповідальністю, адже подібні випадки витрачають ресурси екстреної допомоги", – підкреслив Лисак.

Він закликав мешканців Полтавщини не панікувати і користуватися гарячою лінією Національної служби охорони здоров'я 1677 (якщо нещодавно повернулися з-за кордону). Лисак додав, що в області є 308 апаратів штучної вентиляції легенів.

За його словами, всього в регіоні на самоізоляції перебуває 29 осіб: 14 з них в Полтаві, ще 15 на решті території Полтавської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій і Житомирській областях з 17 березня оголошено режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, що 16 березня ще у двох українців в Чернівецькій області діагностували зараження на коронавірус COVID-19. Підозрюють захворювання у 94 осіб. Всього в країні хворі п'ятеро людей: 4 в Чернівецькій області та 1 в Житомирській.

За кордоном заражені шестеро українців. Жертвами вірусу стали двоє людей - 71-річна мешканка Радомишля на Житомирщині та 65-річна Раїса Малишева, яка перебувала в Італії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал