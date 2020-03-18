Коронавірус у Львові: Садовий розповів, як живе місто на карантині

Львів в умовах карантину через коронавірус перейшов у режим максимальної готовності до надзвичайних ситуацій.
Як живе місто в умовах карантину, розповів в ефірі ObozTV мер Львова Андрій Садовий.
За його словами, в центрі міста людей дуже небагато, закриті ресторани, бари, кафе.
"Приємно, що багато ресторанів почали продавати їжу на винос. Стоять черги по два метри один від одного, каву можна купити, круасан. З кожним днем стає більше карантинного порядку", – зазначив мер.
Також мер звернувся до жителів міста з рекомендацією зайвий раз не виходити з дому. В першу чергу, це стосується людей похилого віку.
"Працює штаб, щодня напрацьовують рекомендації. Є чіткий регламент щодо продуктових магазинів, як себе люди повинні вести, скільки людей може заходити в магазин. Те ж саме щодо аптек. Зараз працюємо по ринках, тому що львівський ринок "Шувар" - один з найбільших в Україні продуктових ринків", – додав Садовий.
Він зазначив, що місто перейшло в режим максимальної готовності до надзвичайних ситуацій.
"Громадський транспорт - це хвилювання для нас. Ми не можемо його скасувати, бо місто досить велике, повинні доїжджати на роботу люди", - сказав мер.
rbc.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Верховна Рада України прийняла закон, спрямований на протидію коронавірусу. Він передбачає штрафи та кримінальну відповідальність за порушення правил щодо карантину.
Через оголошений загальнонаціональний карантин та обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом, метро Києва, Харкова і Дніпра зупинило роботу, а наземний транспорт змінив правила руху. Крім того, з 12:00 18 березня забороняється залізничне, авіа-і автобусне міжміське і міжобласне повідомлення.
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