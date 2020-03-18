Коронавірус у Львові: Садовий розповів, як живе місто на карантині

Львів в умовах карантину через коронавірус перейшов у режим максимальної готовності до надзвичайних ситуацій.

Як живе місто в умовах карантину, розповів в ефірі ObozTV мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, в центрі міста людей дуже небагато, закриті ресторани, бари, кафе.

"Приємно, що багато ресторанів почали продавати їжу на винос. Стоять черги по два метри один від одного, каву можна купити, круасан. З кожним днем стає більше карантинного порядку", – зазначив мер.

Також мер звернувся до жителів міста з рекомендацією зайвий раз не виходити з дому. В першу чергу, це стосується людей похилого віку.

"Працює штаб, щодня напрацьовують рекомендації. Є чіткий регламент щодо продуктових магазинів, як себе люди повинні вести, скільки людей може заходити в магазин. Те ж саме щодо аптек. Зараз працюємо по ринках, тому що львівський ринок "Шувар" - один з найбільших в Україні продуктових ринків", – додав Садовий.

Він зазначив, що місто перейшло в режим максимальної готовності до надзвичайних ситуацій.

"Громадський транспорт - це хвилювання для нас. Ми не можемо його скасувати, бо місто досить велике, повинні доїжджати на роботу люди", - сказав мер.

rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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