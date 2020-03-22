Коронавірус у Криму: в зоні ризику опинилися десятки людей

У Криму були встановлені й ізольовані всі особи, які контактували з першим хворим на коронавірус на півострові.

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Йдеться про 37 людей, серед яких родичі й таксист, який перевозив чоловіка. Про це заявив віцепрем'єр російського уряду Криму Ігор Михайличенко на засіданні оперативного штабу з нерозповсюдження епідемії, передає РІА "ФАН".

"На сьогодні всі особи, які контактували з хворим, встановлені й ізольовані. Вчора, о 23:00 навіть знайшли таксиста, який його возив", – зазначив Михайличенко.

У Криму встановили і ізолювали всіх, хто контактував із першим зараженим COVID-19

За словами Михайличенка, всіх людей, які вступали в контакт із зараженим, ізолювали в медичних установах або вдома. Водночас у родичів діагноз COVID-19 не підтвердився.

Глава регіонального управління Росспоживнагляду Наталія Пеньковська зазначила, що йдеть про 37 людей, п'ятеро з яких – близькі родичі хворого. У зв'язку з цим вона закликала бути готовими до нових випадків зараження.

Зі свого боку глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що за недотримання карантинних заходів на півострові, ймовірно, буде введено кримінальне покарання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус. Інфікований повернувся з Франції, але під час перетину кордону він цієї інформації не повідомив.

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