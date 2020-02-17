Коронавірус у Китаї: Україна вивезе з Уханя своїх та іноземців

Україна 18 лютого відправить борт у Китай для евакуації своїх громадян із міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Крім українців, звідти також будуть вивезені громадяни Аргентини.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Аргентини. Також у ній наголошується, що аргентинське посольство в Пекіні вже займається процедурами, необхідними для евакуації своїх людей українським літаком.

"Уряд України повідомив через наше посольство в Києві про готовність надати місце для громадян Аргентини, які перебувають в Ухані (Китай), на рейсі, підготовленому цією країною. Він вирушить 18 лютого і планує повернутися до Києва наступного дня. Пасажири будуть ізольовані на два тижні", – повідомляється на сайті МЗС Аргентини.

Евакуація з Уханя DW

Також країна подякувала Україні та Китаю за тісну співпрацю та готовність допомогти з евакуацією.

Як пише ВВС, у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, що загальна кількість вивезених із Уханя людей складе 56 осіб, з яких 11 – іноземці. З Китаю до України їх доправить цивільний літак авіакомпанії SkyUp.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хореографічна група з 18 жителів Дніпропетровщини три тижні чекає евакуації з китайського Уханя, який є епіцентром спалаху коронавірусу. Артисти поскаржилися на те, що інші країни забирають своїх громадян за лічені дні, а Україна досі цього не зробила.

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