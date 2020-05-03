Станом на 3 травня 68 осіб братії Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври захворіли на коронавірус COVID-19.

Про це розповів митрополит Павел, передає пресслужба Української Православної Церкви. За його словами, майже всі з них перебувають на самоізоляції, двоє – у лікарні.

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"У Святій обителі з більш як 200 осіб братії, захворіло 68. У 19 людей не підтвердився діагноз, був негативний результат, 28 осіб мали позитивний результат тесту, 25 осіб були в лікарні. На сьогодні дві людини знаходяться в лікарні, а решта на самоізоляції", – зазначив він.

Києво-Печерська Лавра. Ілюстрація

Він також додав, що "сьогодні у Святій Лаврі виповнюється все за приписом лікарів, яким ми дуже вдячні за їхню працю, за те, що вони не тільки рятують ченців, але намагаються допомогти, йдуть назустріч кожній людині".

"Я сам перебував у лікарні й бачив їхню важку працю, працю, яку ми часто не оцінюємо, і ми, дорогі брати і сестри, повинні згуртуватися в тому, щоб подякувати Богові та лікарям, які жертовно служать і віддають своє життя за нас", — підкреслив ієрарх УПЦ.

Нагадаємо, через свідоме ігнорування карантину братією контрольованої УПЦ МП Києво-Печерської лаври, головна православна святиня України перетворилася на справжній епіцентр епідемії коронавірусу в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у священнослужителя Тернопільської єпархії УПЦ МП, настоятеля храму у с. Великий Кунинець Збаразького району, отця Олександра Марцинюка, який "підпрацьовує" у Почаївській Успенській лаврі, виявили коронавірус COVID-19.