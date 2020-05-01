Педіатр назвала найнебезпечніший для коронавірусу вік дитини

Дитина може ставати носієм коронавуруса COVID-19 і заражати дорослих членів сім'ї, при цьому не проявляючи жодних симптомів захворювання. Але при цьому в ранньому віці діти також можуть важко переносити захворювання.

Про це в ефірі ObozTV розповіла лікарка-педіатр Ганна Горбань. "Є випадки досить важких захворювань дітей першого та другого року життя, а більш старша вікова група хворіє або дуже легко, або є просто носіями, які можуть принести вірус додому, при цьому хворіючи в такій формі, що ніхто цього не помічає", – пояснила лікарка.

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За її словами, це пов'язано з анатомічними, гістологічними і морфологічними особливостями дитячого віку.

Дитячий організм реагує на коронавірус не так, як дорослий

Разом з тим лікарка підкреслила, що не існує універсальної рекомендації для батьків, дитина яких хворіє на коронавірус в легкій або в безсимптомній формі. "Такої рекомендації не існує, інакше б не існувало професійних педіатрів. Наша порада – з будь-якими питаннями йти до фахівця".

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені назвали найбільш розповсюджені симптоми коронавірусу у дітей. "У дітей переважно страждають верхні дихальні шляхи (ніс, рот, горло), тому у них проявляються симптоми застуди, вірус не опускається в нижні дихальні шляхи", – розповів консультант-педіатр з Саутгемптонського університету Грем Робертс.