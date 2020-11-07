У дітей менше антитіл до коронавірусу, але вони рідше перезаражаються – вчені

Після COVID-19 у дітей виробляються слабші антитіла до коронавірусу, ніж у дорослих, але вони менш вразливі до повторного зараження.

До такого висновку прийшли вчені з Колумбійського університету (США), передає Daily Mail. Крім того, діти залишаються заразними протягом більш короткого періоду часу, ніж дорослі, з'ясували дослідники.

Вони проаналізували плазму – багатий імунними клітинами чистий компонент крові – 32 дорослих і 47 дітей, які надійшли до двох лікарень у Нью-Йорку в розпал пандемії.

Шістнадцять дітей були госпіталізовані з MIS-C (запальний синдром). У інших були легкі або безсимптомні випадки COVID-19. Серед дорослих госпіталізованих було 13.

У всіх дорослих і дітей була імунна відповідь на інфекцію, але вона дуже чітко розрізнялася залежно від того, до якої вікової групи належала особа.

"Ми виявили, що в дітей був абсолютно особливий тип реакції", – сказала провідна авторка дослідження, докторка Донна Фарбер.

Вона пояснила, що існує кілька різних типів антитіл, і те, які з них розвиваються в якій кількості, може багато розповісти про те, який вид інфекції і який імунітет буде у пацієнта.

Плазма як дорослих, так і дітей містила імуноглобулін G (IgG), тип антитіл, який виробляється пізніше під час інфекції і з більшою ймовірністю забезпечує тривалий імунний захист.

У дорослих також був імуноглобулін M (IgM), тип антитіл, який утворюється раніше під час інфекції. Але в дітей цього імунного білка було дуже мало.

У дитячій плазмі також було менше ознак антитіл, які утворюються у відповідь на фрагменти білків коронавірусу, які залишаються в потоці крові після того, як вірус заражає та вбиває клітину.

"У дитини не так багато помираючих клітин і не так багато вірусів", – пояснила вчена. Так, без широко поширеної інфекції діти, ймовірно, будуть менш заразними. Докторка Фарбер вважає, що вони не можуть бути "масовими переносниками" хвороби.

"Низький рівень відповіді відображає те, що вони позбулися вірусу: або завдяки стійкому вродженому імунітету, або, згідно з іншим припущенням, у них могла бути перехресна реакція [антитіл] від інших коронавірусів", – додала вчена.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, раніше Група вчених із Токійського університету виявила в посліді кажанів, що мешкають на території Японії, вірус, схожий із COVID-19.