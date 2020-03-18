Коронавірус у Чернівцях: стало відомо, як заразилися троє дітей

Троє дітей із Чернівців, у яких підтвердився діагноз коронавірус, підхопили цю хворобу саме в Україні.

Всі вони контактували з тими, хто раніше повернувся з-за кордону і мав підозру на COVID-19. Про це йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, йдеться про дітей 10-ти й 1,5 року, а також шестимісячне немовля. Відомо, що всіх їх госпіталізували з коронавірусною інфекцією ще минулими вихідними, 14 і 15 березня, разом із матерями – це дві 31-річні жінки та 18-річна дівчина.

Підкреслюється, що всі вони не перебували за кордоном, але контактували з особами, які повернулися з Італії і мали підозру на коронавірус.

Лікарі запевняють, що життю і здоров’ю насамперед дітей зараз нічого не загрожує. У них спостерігається невисока температура, але без ускладнень. Їхні матері теж у задовільному стані.

Зауважимо, що заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак раніше теж запевнила, що троє дітей із Чернівецької області, у яких виявили коронавірус, "почуваються добре".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівецькій області введена надзвичайна ситуація. Через небувалий спалах коронавірусу (відомо про 10 хворих) влада регіону вирішила заздалегідь "зачинитися на ключ", щоб уберегтися від масштабної трагедії.

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