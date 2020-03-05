Коронавірус у Чернівцях: люди поскаржилися на лікарів без масок і костюмів

Незважаючи на виявлення випадку зараження коронавірусом у Чернівцях, ситуація в місті спокійна й особливої паніки не спостерігається (крім масового скуповування масок у аптеках). Однак деякі люди стверджують, що в лікарнях немає необхідних умов, а лікарі приїхали на виклик до інфікованого без потрібного екіпірування.

Що стосується методів профілактики в громадських місцях, то вони місцеве населення задовольняють. Як говориться в сюжеті hromadske, в місті регулярно миють будівлю вокзалу, а також проводять дезінфекцію в транспорті й місцях скупчення людей (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Медик Чернівецької обласної лікарні Скріншот відео

Говорячи про протест під під'їздом зараженого, його сусіди стверджували, що робили це винятково через побоювання за здоров'я чоловіка і його дружини.

"Швидка приїхала сюди, і навіть масок не було, ніяких костюмів, зайшли в квартиру. По телевізору сказали, що все приготували в Чернівцях для прийняття пацієнтів. Цей сусід подзвонив до знайомих, каже, що в боксі холодно, ніякі умови. Каже, я скоріше здохну тут від цього, ніж від коронавірусу", – скаржиться один із мешканців будинку.

У той же час медики запевняють, що ситуація повністю контрольована і ніякої загрози населенню міста немає.

"Пацієнт перебуває на лікуванні в нашому відділенні з 29 лютого. Почувається вже краще, вранці була нормальна температура, зменшився кашель", – сказала завідувачка інфекційним відділенням Чернівецької обласної клінічної лікарні Валентина Міндреску.

Разом з тим, вона визнала, що медзаклад не має тест-систем і тільки приймає хворих на лікування.

У лікарні Чернівців запевняють, що готові боротися з коронавірусом Скріншот відео

Також про умови інфекційного відділення і про передумови для поміщення туди пацієнтів розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.

"Всі люди, які мають історію подорожі в країни, де є коронавірус, а у них є ознаки респіраторної інфекції, вони звернулися за медичною допомогою. Госпіталізовано в обласну клінічну лікарню три людини з історіями подорожі в Іспанію, Італію та Великобританію. Вони всі в боксах, в окремих палатах. Ніхто ні з ким не контактує. Відділення розраховане на 60 ліжок", – зазначила чиновниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.

Інфікований чоловік приїхав до України на машині з Румунії. Перед цим він відвідував Італію.

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що, незважаючи на виявлення першого випадку коронавірусу в Україні, ситуація є повністю контрольованою.

Тим часом представник Всесвітньої організації охорони здоров'я, лікар Ярно Хабіхт не виключив, що в Україні буде зафіксовано багато випадків зараження коронавірусом. Однак, за його словами, країна готова боротися з хворобою.

5 березня ще двох буковинців госпіталізували в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Перед цим вони подорожували Італією.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!