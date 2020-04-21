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21 квітня • оновлено в 12:54
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Втеча коронавірусу з лабораторії: вірусолог розкрив правду

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Немає ніяких наукових доказів штучного походження коронавірусу, а все, що виходить за межі науки – це параноїдальна конспірологічна теорія.

Про це OBOZREVATEL сказав вірусолог Костянтин Чумаков, коментуючи гіпотезу володаря Нобелівської премії за відкриття ВІЛ французького колеги Люка Монтаньє про те, що коронавірус нового типу COVID-19 був створений в лабораторії, але випадково "вийшов" звідти.

Коронавірус могли створити в лабораторії

Коронавірус могли створити в лабораторії

РБК

"Це виходить за межі науки, параноїдальна конспірологічна теорія. Жоден відомий мені вірусолог або біоінформатик не сприймає це всерйоз. Монтаньє нічого не розуміє в біоінформатиці, і його використав хтось дуже недобросовісний. Ніяких наукових доказів того, що коронавірус зроблений штучно – немає", – підкреслив він.

"Але довести, що цього не могло статися – неможливо в принципі. В науці як в суді, якщо немає доказів провини, це означає, що обвинувачений невинний. Шкода, що Монтаньє забруднив свою репутацію. Але конспірологічні теорії тепер житимуть своїм життям", – додав Чумаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікаря-інфекціоніста, колишнього директора Центру здоров'я Володимира Курпіти, в найближчі місяці кількість інфікованих коронавірусом в світі почне зменшуватися, але не через карантин, а через "природною хвилі самої епідемії".

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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