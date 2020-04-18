Коронавірус COVID-19, потрапивши в організм людини, починає "захищати" себе вакуолями та швидко розмножуватися.

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Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла вірусологиня Альбіна Мельник. Вона зазначила, що COVID-19 є незвичайним вірусом.

"Це дуже хитрий вірус. Він уже в клітинах людини оточує себе вакуолями (простір в центральній частині клітини, наповнений клітинним соком), які захищають його від впливу ззовні. На вірус у такому випадку навіть інтерферон не діє.

Там вірус розмножується, і поки звідти не вийде, його виявити неможливо. Тобто інфекція в організмі є, але виявити її ще не можна", – сказала Мельник.

COVID-19 Колаж

Як писав OBOZREVATEL, італійські вчені з'ясували, що при важкій формі захворювання COVID-19 атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень до клітин.

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