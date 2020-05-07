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7 травня • оновлено в 09:36
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Коронавірус спалахнув у новому регіоні України: десятки хворих

20.5т
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У Рівненській області трапився спалах коронавірусу COVID-19 – 37 нових випадків зараження.

Захворіли пацієнти віком від 17 до 82 років, повідомив у Facebook голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

"Вісім жителів із Рівного, 22 – з Рівненського району (два – смт Клевань, один – смт Квасилів, 19 – село Зоря), один – із Гощанського району (село Подоляни), один – із Сарнів, два – з Корецького району (село Світанок), один – із Вараша, двоє – зі Здолбунівського району", – розповів чиновник.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Всього в Рівненській області інфекцію підхопили 832 особи, 19 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19, одужали – 124.

"Лікарні на Рівненщині заповнені COVID-хворими на 20%. В області дефіциту місць для хворих коронавірусів немає", – додав Коваль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 7 травня в Україні кількість хворих перевищила 13 тисяч.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Рівне
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