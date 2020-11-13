Ляшко назвав продукт, що сприяє ускладненням COVID-19

Дар'я Дурова Суспільство 23:32, 13.11.2020 Оновлено: 00:20, 14.11.2020

Їжа з великим вмістом вуглеводів, особливо – солодощі, може викликати більш важкий перебіг коронавірусної хвороби, оскільки згущує кров.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Програма з його участю ("Голос народу") транслювалася в YouTube 13 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Віктор Ляшко в ефірі "112 Україна"
Скриншот відео

Санітарний лікар пояснив, що хворим на COVID-19 необхідно правильно організовувати свій режим харчування.

"Потрібно якомога менше вуглеводів, особливо солодких – вони згущують кров", – сказав він.

Ляшко зазначив, що коронавірус сприяє утворенню тромбів. Так, багатьом хворим лікарі приписують препарати, які розріджують кров. Крім того, люди з цукровим діабетом перебувають у "коронавірусній" групі ризику.

Якщо інфікована особа й сама провокуватиме згущення крові, ризики ускладнень підвищаться.

"Вуглеводні, низька фізична активність призводять до того, що ускладнюється перебіг захворювання", – додав Ляшко.

Він також порадив приймати достатню кількість вітаміну D, який є, зокрема, в курячій печінці, яловичині.

Солодощі
Igor Ovsyannykov: Pexels

Пропонуємо подивитися фрагмент програми:

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціологічне опитування показало: більшість українців або самі перехворіли на COVID-19, або знають про випадки інфікування серед своїх знайомих. Кожен десятий сказав, що був знайомий із жертвами пандемії.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

У Києві "мінували" Верховну Раду, вибухівку не знайшли

"Захлинемося без локдауну!" На Полтавщині нікому вивозити тіла, хворих на COVID-19 доводиться сортувати

Голубовська розповіла, як спілкуватися з противниками коронавірусу

Непереможний український боєць MMA здобув 25-ту перемогу поспіль. Відео

На коронавірус хворіють і супермени, або Чому нас врятує лише повний карантин на 3 тижні