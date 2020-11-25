В Україні за добу виявили майже 14 тисяч нових хворих на COVID-19: дані на 25 листопада
В Україні за минулу добу, 24 листопада, зафіксували 13 882 нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19). Усього в країні виявлено 661 858 інфікованих осіб.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Зокрема за добу захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.
Також за минулий день зафіксовано 229 летальних випадків (усього 11 492), а одужали – 13 882 (307 778) пацієнтів.
За добу здійснено тестувань – 75 396 (зокрема методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958). Загалом проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.
За 24 листопада найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), Києві (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
Київ – 62 620 випадків;
Вінницька область – 15 984 випадки;
Волинська область – 22 516 випадків;
Дніпропетровська область – 31 861 випадок;
Донецька область – 20 868 випадків;
Житомирська область – 27 368 випадків;
Закарпатська область – 22 150 випадків;
Запорізька область – 26 328 випадків;
Івано-Франківська область – 33 409 випадків;
Київська область – 33 262 випадки;
Кіровоградська область – 4 557 випадків;
Луганська область – 5 793 випадки;
Львівська область – 42 874 випадки;
Миколаївська область – 16 229 випадків;
Одеська область – 39 742 випадки;
Полтавська область – 19 679 випадків;
Рівненська область – 28 860 випадків;
Сумська область – 24 811 випадків;
Тернопільська область – 26 329 випадків;
Харківська область – 52 538 випадків;
Херсонська область – 9 141 випадок;
Хмельницька область – 27 114 випадків;
Черкаська область – 19 826 випадків;
Чернівецька область – 32 067 випадків;
Чернігівська область – 15 932 випадки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у МОЗ назвали підстави для тестування українців на коронавірус.