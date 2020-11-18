В Україні COVID-19 заразилися 12,5 тисяч осіб: статистика 18 листопада
Станом на середу, 18 листопада в Україні офіційно зареєстровано 570 153 випадків коронавірусу (COVID-19). За останню добу виявлено 12 496 нових випадків зараження. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Також від COVID-19 померли 10 112 пацієнтів (+256 за добу), а побороли хворобу – 8 096 (усього 259 079).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.
Також здійснено тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685). За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 4 022 283.
Кількість захворювань у регіонах:
Київ – 53 855 випадків;
Вінницька область – 14 306 випадків;
Волинська область – 19 648 випадків;
Дніпропетровська область – 23 900 випадків;
Донецька область – 18 257 випадків;
Житомирська область – 23 988 випадків;
Закарпатська область – 20 146 випадків;
Запорізька область – 20 733 випадки;
Івано-Франківська область – 29 542 випадки;
Київська область – 26 561 випадок;
Кіровоградська область – 3 818 випадків;
Луганська область – 5 286 випадків;
Львівська область – 38 577 випадків;
Миколаївська область – 13 394 випадки;
Одеська область – 34 806 випадків;
Полтавська область – 16 418 випадків;
Рівненська область – 25 904 випадки;
Сумська область – 19 514 випадків;
Тернопільська область – 24 242 випадки;
Харківська область – 49 067 випадків;
Херсонська область – 7 624 випадки;
Хмельницька область – 23 952 випадки;
Черкаська область – 15 033 випадки;
Чернівецька область – 29 126 випадків;
Чернігівська область – 12 456 випадків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада в Україні офіційно підтверджено 11 968 нових випадків інфікування коронавірусом.