В Україні COVID-19 заразилися 12,5 тисяч осіб: статистика 18 листопада

Олексій Тітофф Суспільство 08:25, 18.11.2020 Оновлено: 09:32, 18.11.2020

Станом на середу, 18 листопада в Україні офіційно зареєстровано 570 153 випадків коронавірусу (COVID-19). За останню добу виявлено 12 496 нових випадків зараження. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Також від COVID-19 померли 10 112 пацієнтів (+256 за добу), а побороли хворобу – 8 096 (усього 259 079).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.

Також здійснено тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685). За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 4 022 283.

Кількість захворювань у регіонах:

  • Київ – 53 855 випадків;

  • Вінницька область – 14 306 випадків;

  • Волинська область – 19 648 випадків;

  • Дніпропетровська область – 23 900 випадків;

  • Донецька область – 18 257 випадків;

  • Житомирська область – 23 988 випадків;

  • Закарпатська область – 20 146 випадків;

  • Запорізька область – 20 733 випадки;

  • Івано-Франківська область – 29 542 випадки;

  • Київська область – 26 561 випадок;

  • Кіровоградська область – 3 818 випадків;

  • Луганська область – 5 286 випадків;

  • Львівська область – 38 577 випадків;

  • Миколаївська область – 13 394 випадки;

  • Одеська область – 34 806 випадків;

  • Полтавська область – 16 418 випадків;

  • Рівненська область – 25 904 випадки;

  • Сумська область – 19 514 випадків;

  • Тернопільська область – 24 242 випадки;

  • Харківська область – 49 067 випадків;

  • Херсонська область – 7 624 випадки;

  • Хмельницька область – 23 952 випадки;

  • Черкаська область – 15 033 випадки;

  • Чернівецька область – 29 126 випадків;

  • Чернігівська область – 12 456 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада в Україні офіційно підтверджено 11 968 нових випадків інфікування коронавірусом.

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