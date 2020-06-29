Коронавірус скосив 160 тисяч осіб за добу: статистика щодо COVID-19 на 29 червня. Постійно оновлюється

Вікторія Довгань Суспільство 07:52, 29.06.2020 Оновлено: 07:52, 29.06.2020

Станом на 29 червня коронавірус у світі діагностовано більш ніж у 10,2 млн осіб. З них жертвами небезпечної хвороби стали більш 504 тис. пацієнтів, а понад 5,5 млн побороли недугу.

Примітно, що за минулу добу на земній кулі було виявлено одразу 160 тис. нових фактів зараження.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Ситуація з коронавірусом у світі
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Країни-антилідери
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • COVID-19 в Україні заразилися 42 982 особи. Померли 1 129 пацієнтів, одужали – 18 934.

  • Країнами-лідерами за кількістю летальних випадків залишаються США – понад 128 тисяч, Бразилія – понад 57 тисяч і Великобританія – більше 43 тисяч.

  • У Китаї за добу виявили 12 заражень коронавірусом, в шести випадках хвороба протікала безсимптомно

Коронавірус в Україні
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Епідобстановка в країні
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Головне за 29 червня:

07:44 – За даними університету Хопкінса, на 29 червня коронавірусом у світі заразилися 10 117 326 осіб, померли – 501 281. Антирейтинг країн за смертністю виглядає таким чином:

  • США 125 803/2 548 617

  • Бразилія 57 622/1 344 143

  • Британія 43 634/312 640

  • Італія 34 738/240 310

  • Франція 29 781/199 476

  • Іспанія 28 343/248 770

  • Мексика 26 648/216 852

  • Індія 16 095/528 859

  • Іран 10 508/222 669

  • Бельгія 9 732/61 295

  • Перу 9 317/279 419

  • Росія 9 073/634 437

01:05 – Концерт світових зірок Global Citizen, в якому, зокрема, брали участь Майлі Сайрус, Джастін Бібер, Джей Бальвін, Шакіра, зібрав близько 7 млрд доларів на боротьбу з COVID-19.

01:01 – У Нідерландах кількість хворих досягла позначки в 50 тисяч осіб.

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