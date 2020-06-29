Коронавірус скосив 160 тисяч осіб за добу: статистика щодо COVID-19 на 29 червня. Постійно оновлюється

Станом на 29 червня коронавірус у світі діагностовано більш ніж у 10,2 млн осіб. З них жертвами небезпечної хвороби стали більш 504 тис. пацієнтів, а понад 5,5 млн побороли недугу.

Примітно, що за минулу добу на земній кулі було виявлено одразу 160 тис. нових фактів зараження.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Ситуація з коронавірусом у світі Скріншот сторінки

Країни-антилідери Скріншот сторінки

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 42 982 особи. Померли 1 129 пацієнтів, одужали – 18 934.

Країнами-лідерами за кількістю летальних випадків залишаються США – понад 128 тисяч, Бразилія – понад 57 тисяч і Великобританія – більше 43 тисяч.

У Китаї за добу виявили 12 заражень коронавірусом, в шести випадках хвороба протікала безсимптомно

Коронавірус в Україні Скріншот сторінки

Епідобстановка в країні Скріншот сторінки

Головне за 29 червня:

07:44 – За даними університету Хопкінса, на 29 червня коронавірусом у світі заразилися 10 117 326 осіб, померли – 501 281. Антирейтинг країн за смертністю виглядає таким чином:

США 125 803/2 548 617

Бразилія 57 622/1 344 143

Британія 43 634/312 640

Італія 34 738/240 310

Франція 29 781/199 476

Іспанія 28 343/248 770

Мексика 26 648/216 852

Індія 16 095/528 859

Іран 10 508/222 669

Бельгія 9 732/61 295

Перу 9 317/279 419

Росія 9 073/634 437

01:05 – Концерт світових зірок Global Citizen, в якому, зокрема, брали участь Майлі Сайрус, Джастін Бібер, Джей Бальвін, Шакіра, зібрав близько 7 млрд доларів на боротьбу з COVID-19.

01:01 – У Нідерландах кількість хворих досягла позначки в 50 тисяч осіб.