Говорят, что ложь по степени градации от минимальной до тотальной распределяется по следующим стадиям: Новости, экспертное мнение, научная фантастика, история, фентези, сказки и статистика. В каждой шутке есть доля шутки, да и к новостям некоторых изданий хватает вопросов, но мы вернемся к статистике от государства. И к эпидемии коронавируса – куда же сегодня без нее. Так вот, все что нам говорят официальные лица – правда. Также правда то, о чем нам не еще говорят.

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев. Официальных – 73. При тотальном дефиците тестов. Но с сегодняшнего дня ситуация поменяется кардинально. Сегодня ночью в Украину из Китая прибыла партия тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Их два вида: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 000 тестов для быстрой диагностики. К вечеру они будут во всех регионах.

С завтрашнего утра тестировать начнут гораздо активнее. Вот тогда мы и увидим еще не полную, но куда более реальную картину. Потому что когда в стране условно выявляют пять случаев коронавируса при наличии пяти тестов – это не показатель. Это как в истории про работу медицинской статистики в деревнях Виларибо и Вилабаджо. Ученые недоумевали – как получилось, что соседних данные принципиально разные. В Виларибо средний размер мужского достоинства 25 сантиметров, а в Вилобаджо – всего 12! Потом выяснилось, что в Виларибо проводили опрос, а в Вилабаджо – реальные замеры. Так и с тестами на коронавирус – завтра начнутся реальные замеры.

Результаты масштабного тестирования, я уверен, многих удивят. И тогда придется со всей серьезностью создавать стратегию выживания в новой реальности. Тотальный карантин на длительный срок невозможен – мы не Польша, не Германия и не Италия. У нас нет такой финансовой подушки и запаса прочности. Кстати, интересно будет узнать – сколько наших граждан уже перенесли этот вирус до официального объявления эпидемии, когда врачи ставили диагноз ОРВИ, пневмонию или что-то еще. Или таких совсем нет?

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