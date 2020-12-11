Стало відомо, скільки правоохоронців в Україні стали жертвами коронавірусу
На COVID-19 в Україні захворів 25 241 поліцейський, нацгвардіець або прикордонник, померли 78 правоохоронців.
Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Програма транслювалася на YouTube-каналі ТСН 10 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Радник Арсена Авакова зазначив, що системі МВС дуже складно працювати в умовах пандемії.
"А загалом в Україні на сьогодні [10 грудня] померло від епідемії коронавірусу 14 470 осіб, за даними статистики. Хоча я думаю, що це дані, їх значно більше. Є смерті, які просто не діагностовано як коронавірус", – сказав Геращенко.
Він назвав цю хворобу дуже небезпечною. Геращенко повідомив, що й сам разом із 4-річною дочкою заразився COVID-19.
Нагадаємо, раніше волонтерка Наталя Воронкова показала фото жахливих умов в "карантинних" казармах ЗСУ й ізоляторах-наметах у зоні ООС.
Трансляція програми:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький в ефірі "Право на владу" сказав, що необхідно вакцинувати мінімум 18-19 млн жителів України, щоб розірвати ланцюжок інфекції.
Радуцький вважає, що ситуація з COVID-19 в країні була б більш стабільною, якби під час карантину вихідного дня зупинили громадський транспорт. Він також озвучив прогноз щодо захворюваності на найближчі місяці.