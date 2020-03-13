Україна і ціла низка країн закриють кордони через коронавірус: чи повернуть гроші за тури і кого не впустять

Сьогодні РНБО ухвалила рішення про закриття кордонів України для іноземців, а самим українцям порадили на час нікуди не їздити. Деякі країни теж закрили свої кордони.

Водночас туристичні компанії серйозно знижують ціни на відпочинок в Єгипті і заманюють українців дешевими турами.

Чи варто погоджуватися в такий час на закордонний відпочинок, чи можна врятувати свої гроші, сплачені за тур до країни, де вже є заражені СOVID-19, і як бути, якщо ти опинився в країні, де раптом закрили кордони – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Які країни закриті?

У зв'язку з офіційним оголошенням Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) пандемії коронавірусу COVID-19 у світі МЗС України рекомендує утриматися від поїздок до 13 країн. Про це OBOZREVATEL розповіли в пресслужбі відомства.

У МЗС радять нікуди не їздити

"Це стосується, насамперед, КНР, Республіки Корея, Японії, а також традиційних, популярних серед українців туристичних напрямків, зокрема Італійської Республіки, Королівства Іспанія, Французької Республіки, Грецької Республіки, ФРН, Арабської Республіки Єгипет, ОАЕ, Турецької Республіки, королівства Таїланд, держави Ізраїль. Це країни, які у нас у топсписку моніторингу. Ми закликаємо максимально обережно ставитися до поїздок", – відзначили в пресслужбі МЗС.

Країни, які, за даними МЗС України, вже ввели карантин – це Італія, Франція, Німеччина, Ізраїль і США. Також у МЗС наголосили, що США з 13 березня ввели 30-денне обмеження на в'їзд іноземних громадян із країн ЄС.

"Обмеження на в'їзд до Сполучених Штатів стосуються, зокрема українців, які протягом останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн, які не мають між собою внутрішніх кордонів – Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції та Швейцарії.

Тур через місяць, але ти вирішив не їхати. Чи повернуть гроші?

Якщо ти вже купив тур заздалегідь, але в зв'язку з коронавірусом вирішив не їхати, одразу потрібно підготуватися до втрат. Вони будуть, питання тільки в тому, в якій кількості і за яких умов вам повернуть витрачені гроші. Але, насамперед, потрібно уважно почитати договір, укладений із туроператором, де повинні бути описані випадки відмови від поїздки і штрафні санкції. Так вважають експерти, з якими поговорив OBOZREVATEL.

Відпочинок в Італії поки під питанням facebook / onlinetours.travel

"Питання повернення грошей вирішується в рамках Закону України про туризм. Туроператор готовий повернути туристам гроші, крім тих, які він витратив на організацію поїздки. Якщо оплачені готель і авіаквиток, і це підтверджено, і їх поверне готель та авіаперевізник, клієнтові повернуть гроші в розмірах, визначених договором, укладеним між туристом і туроператором", – сказав OBOZREVATEL глава Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Ігор Голубаха.

Правда, за його словами, багато що залежить від відносин туроператора з власником готеля та авіаперевізниками.

"Там є свої певні моменти, зокрема система штрафів. Багато що залежить від того, чи буде нинішній карантин визнаний форс-мажором у конкретній країні, куди запланована поїздка. Якщо турист відмовляється від туру в країну, де немає загрози захворювання коронавірусом, він повинен розуміти, що зазнає певних втрат", – говорить Голубаха.

Європа закривається від усіх facebook / apuliatravelguide / photos

За його словами, в Україні немає чітко прописаного в законодавстві пункту форс-мажору.

"І взаємини між туроператором і готелями, а також авіакомпаніями – більше перебувають у площині домовленостей, ніж будь-яких судових чи інших дозволів", – наголосив Ігор Голубаха.

Наслідки коронавірусу – це форс-мажорні обставини. Так вважає старший партнер юрфірми "Ільяшев і Партнери", – адвокат Роман Марченко.

"Якщо приймаюча країна не може забезпечити безпеку туристів, гроші повинні бути повернуті в повному обсязі. Але якщо це безпечна країна, а ви просто не хочете летіти, ви втратите", – говорить Марченко.

Якщо не поспішати, можна і взагалі нічого не втратити. Про це говорить експерт із туризму, редакторка Турпрофі Валерія Овсяник.

"Авіакомпанії через пандемію можуть скасувати рейси, в такому випадку авіаперевізник повинен повернути 100-процентну оплату. Якщо готелі закриваються, то повертають гроші в повному розмірі. Уважно дивіться договір – в який термін можна повернути свої гроші без втрат", – радить Овсянник.

Красиві види поки в минулому facebook / italiaunoduetre / photos

За її словами, якщо вже зрозуміло, що втратиш гроші, краще тягнути до останнього.

"Одна зі шкіл Дніпра заздалегідь купила автобусний тур для учнів в Італію. Але через карантин вирішила відмовитися. За договором їм могли повернути тільки 75%, оскільки туроператор уже заплатив готелю, і відмова була за місяць до поїздки. Батьки школярів були з цим не згодні. Але потім Італію закрили, їм запропонували поміняли тур на вересень. Вони нічого не втратили", – розповідає Овсянник.

Що робити, якщо опинився в країні, яку при тобі закрили на карантин?

Насамперед, не панікувати. А відразу потрібно звертатися в кілька інстанцій.

Зателефонувати туропературу.

Звернутись до найближчої дипломатичної установи України або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України : +38-044-238 -16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Зареєструватися на вебресурсі "Друг" (краще до від'їзду, але якщо не встиг, уже на місці)

Написати про проблему в соцмережах.

"Якщо ви перебуваєте в країні, в якій раптом оголосили карантин, і ви не знаєте, що робити, найперше потрібно дзвонити туроператору, який повинен вирішити питання з вильотом. Або визначитися з вашим тимчасовим перебуванням, якщо ви залишаєтеся", – говорить Голубаха.

Правда, як вважає Валерія Овсяник, невідомо, як туроператору вдасться вирішити питання з вильотом.

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"Насамперед, потрібно запитати, як ви будете мене вивозити? До Європи не літають чартери. Тільки регулярні рейси. Тоді питання до авіакомпанії. Туроператор може запропонувати виїхати на автобусі, але, якщо його не пустять на кордоні, він буде просто не в змозі виконати свої зобов'язання. У такому випадку потрібно бути готовим до того, що доведеться вибиратися самому, а з туроператором говорити про компенсацію витрат. Або чекати, поки питання з евакуацією, як в Ухані, буде вирішувати централізовано держава. Але на це краще не сподіватися. Недарма ж державні органи зараз не рекомендують нікому кудись їздити. Вони просто не зможуть вирішити це питання", – говорить Овсянник.

Гірше, якщо людина там захворіла. "Страховка, яку ми купуємо при виїзді за кордон, не покриває лікування коронавірусу. Про це вже оголосили страхові. Вони не розглядають пандемію, як страховий випадок. І тут теж доведеться розраховувати тільки на себе", – говорить Овсяник.

В Єгипет впали ціни, але народ не хоче їхати

Ціни на тури в Єгипет упали більше, ніж у два рази. На одному з сайтів ми знайшли пропозицію – all inclusive на двох на 8 днів за 8 тисяч гривень.

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"Є пропозиції і по $130 на людину, $520 на сім'ю. Такого ще не було! І це на повний пансіон. Єгипет – наймасовіший напрям зараз, особливо взимку. Але при цьому, хоч в Єгипті найбільш спокійна епідеміологічна ситуація, українці стали боятися куди-небудь їхати. Туроператори вже скорочують свої програми", – говорить Овсяник.

Ціни на путівки у багатьох упали на 30% буквально в останній тиждень. А в МЗС до того ж не рекомендують поїздки і в Єгипет, і в Туреччину. Туреччина скасувала навіть початок туристичного сезону через коронавірус.

"На сьогодні у зв'язку зі шквалом негативної інформації про коронавірус зросла кількість відмов від поїздок, зокрема і в ті країни, де немає жодної загрози вірусу. Зокрема, в Єгипет і в Туреччину", – говорить Ігор Голубаха

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Водночас ціни на тури в Єгипет і Туреччину, за словами Голубахи, впали майже вдвічі.

"Туреччина і Єгипет – країни, які сильно залежать від туризму. Тому вони роблять усе можливе для того, щоб у рамках паніки якось захищати свої галузі. З іншого боку, галузеві асоціації, наприклад, у Туреччині, звертаються до свого уряду з приводу податкових послаблень і пільгового кредитування готелів, які будуть простоювати. Водночас вони сподіваються, що паніка і ситуація з коронавірусом буде взята під контроль. І буде зрозуміло, коли відкриється сезон і відновляться авіаперельоти", – каже Голубаха.

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