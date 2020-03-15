Що буде, якщо в Україні введуть режим НС через коронавірус: пояснення

У разі подальшого поширення коронавірусу COVID-19 на території України можуть ввести режим НС, який уже діє в Чернівецькій області.

Це особливий правовий режим, який поширюється на діяльність органів держвлади, установ і підприємств, передає "РБК-Україна". Його дії спрямовані на те, щоб захистити жителів від внутрішньої або зовнішньої загрози.

У випадку з коронавірусом у країнах вводяться наступні обмеження:

закриваються всі ринки, торгові та розважальні центри;

закриваються театри, кіно та музеї;

заборонені масові заходи;

може бути зупинена робота громадського транспорту або заборонено користуватися окремими його видами;

навчальні заклади та дитячі садки йдуть на карантин;

медичні установи переходять на роботу в режимі підвищеної готовності;

заборона на в'їзд людям із країн-епіцентрів поширення COVID-19.

COVID-19: що буде, якщо в Україні введуть режим НС Колаж

У найбільш інфікованому регіоні України – Чернівецькій області (2 випадки) – губернатор Сергій Осадчук виступив із заявою про введення надзвичайного стану ввечері 13 березня. Режим НС почав діяти із 14 березня і триватиме до 3 квітня.

"Ми можемо вчитися на чужих помилках, ми повинні застосовувати чинну нормативну базу в Україні та зробити всі відповідальні кроки, щоб унеможливити поширення", – сказав він.

Найважливішим у цьому випадку, за словами чиновника, є самоізоляція. Усі садки, школи і виші регіону закриті. Мають припинити роботу всі ринки, торгові та розважальні центри, будівельні та інші гіпермаркети.

Виняток – продуктовий сектор. Аптеки та поліклініки також продовжать роботу.

Які країни вже ввели режим НС через COVID-19:

Болгарія;

Словаччина;

Угорщина;

Чехія;

Литва;

Латвія;

Естонія;

Іспанія;

США.

Карта поширення COVID-19 по світу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

ВООЗ відправила спеціальну місію в Україну через коронавірус.

Перша жертва коронавірусу в нашій країні – 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області.

Вона нещодавно повернулася з Польщі, де, імовірно, і заразилася COVID-19. Пацієнтка померла 13 березня.

Цього ж дня в Італії померла 65-річна українка, яку госпіталізували з COVID-19.

У Чернівецькій області, за останніми даними, зафіксовано вже два випадки захворювання. Таким чином (на 15 березня) офіційно підтверджено три випадки коронавірусу на території України.

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