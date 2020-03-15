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15 березня • оновлено в 19:00
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Що буде, якщо в Україні введуть режим НС через коронавірус: пояснення

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У разі подальшого поширення коронавірусу COVID-19 на території України можуть ввести режим НС, який уже діє в Чернівецькій області.

Це особливий правовий режим, який поширюється на діяльність органів держвлади, установ і підприємств, передає "РБК-Україна". Його дії спрямовані на те, щоб захистити жителів від внутрішньої або зовнішньої загрози.

У випадку з коронавірусом у країнах вводяться наступні обмеження:

  • закриваються всі ринки, торгові та розважальні центри;

  • закриваються театри, кіно та музеї;

  • заборонені масові заходи;

  • може бути зупинена робота громадського транспорту або заборонено користуватися окремими його видами;

  • навчальні заклади та дитячі садки йдуть на карантин;

  • медичні установи переходять на роботу в режимі підвищеної готовності;

  • заборона на в'їзд людям із країн-епіцентрів поширення COVID-19.

COVID-19: що буде, якщо в Україні введуть режим НС

COVID-19: що буде, якщо в Україні введуть режим НС

Колаж

У найбільш інфікованому регіоні України – Чернівецькій області (2 випадки) – губернатор Сергій Осадчук виступив із заявою про введення надзвичайного стану ввечері 13 березня. Режим НС почав діяти із 14 березня і триватиме до 3 квітня.

"Ми можемо вчитися на чужих помилках, ми повинні застосовувати чинну нормативну базу в Україні та зробити всі відповідальні кроки, щоб унеможливити поширення", – сказав він.

Найважливішим у цьому випадку, за словами чиновника, є самоізоляція. Усі садки, школи і виші регіону закриті. Мають припинити роботу всі ринки, торгові та розважальні центри, будівельні та інші гіпермаркети.

Виняток – продуктовий сектор. Аптеки та поліклініки також продовжать роботу.

Які країни вже ввели режим НС через COVID-19:

  • Болгарія;

  • Словаччина;

  • Угорщина;

  • Чехія;

  • Литва;

  • Латвія;

  • Естонія;

  • Іспанія;

  • США.

Карта поширення COVID-19 по світу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
хвороба заборона
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