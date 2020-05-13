Коронавірус рознесли по світу ще 2019 року: вчені знайшли підтвердження

Коронавірус міг поширитися по світу та адаптуватися до своїх носіїв ще наприкінці 2019 року. Про це свідчить генетичний аналіз зразків більш ніж 7500 осіб, інфікованих COVID-19.

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Такого висновку дійшли вчені з Інституту генетики Лондонського університетського коледжу (UCL), пише Reuters. У процесі дослідження вони виявили майже 200 повторюваних генетичних мутацій нового коронавірусу SARS-CoV-2, що показали, як він може еволюціонувати під час поширення серед людей.

Професор UCL Франсуа Баллу, який був одним із керівників дослідження, заявив: результати продемонстували, що значна частина глобального генетичного різноманіття SARS-CoV-2 виявлена у всіх найбільш постраждалих країнах. Це свідчить про те, що вірус уже широко поширювався по всьому світу від самого початку епідемії. Ймовірно, це трапилося після подолання міжвидового бар'єру – моменту, коли збудник "перестрибнув" з попередньої тварини-господаря на людей.

"Всі віруси, звісно, мутують. Мутації самі собою не є поганою річчю, і немає підстав вважати, що SARS-CoV-2 мутує швидше або повільніше, ніж очікувалося. Поки ми не можемо сказати, чи стає SARS-CoV-2 більш чи менш смертельним і заразним", – зазначив учений.

Коронавірус

Крім того, показовим є і результат дослідження французьких вчених, який підтвердив, що громадянин Франції заразився COVID-19 ще 27 грудня – за місяць до того, як країна ЄС підтвердила свої перші випадки небезпечної хвороби.

Як зазначає ORF.at, випадок, виявлений у Франції, також підтверджує теорію про те, що вірус, можливо, почав поширюватися по світу наприкінці 2019 року. Зазначимо, що чоловік, який заразився COVID-19, не мав жодних зв'язків із Китаєм і до грудня не бував за кордоном. Однак його дружина працює в супермаркеті недалеко від аеропорту імені Шарля де Голля в Парижі, де роблять покупки багато мандрівників. Науковці припускають, що вона могла перенести хворобу без симптомів і заразити чоловіка.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що інцидент у Франції не є дивним, і закликала інші країни розслідувати подібні ранні підозрілі факти респіраторних захворювань.

Зі свого боку професор Баллу зазначив, що 198 виявлених невеликих генетичних змін або мутацій COVID-19 можуть стати ключем до його розгадки та допомогти в розробці вакцини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї у кажанів виявлений новий вірус, який тісно пов'язаний з коронавірусом COVID-19 (SARS-CoV-2). Відкриття зробили вчені, які проаналізували 302 зразки з 227 тварин, яких зібрали в провінції Юньнань.

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