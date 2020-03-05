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5 березня • оновлено в 13:02
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Коронавірус раптово мутував на два підтипи

9.5т
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Китайський коронавірус SARS-CoV-2 мутував на два підтипи – L і S, згенерувавши приблизно 149 точок мутації.

Про це йдеться в науковому дослідженні, опублікованому на сайті журналу National Science Review.

Підтип L є більш заразним і агресивним штамом вірусу. Він частіше зустрічався на ранніх етапах спалаху в Ухані, однак до початку січня його поширеність знизилася.

Підтип S старіший і не такий небезпечний. За словами вчених, через відносно слабкий вплив людини на цей підтип він може бути виявлений у більшої кількості пацієнтів.

Коронавірус раптово мутував на два підтипи

Коронавірус раптово мутував на два підтипи

Водночас лікарі виявили, що деякі люди можуть бути заражені обома підтипами. Також автори дослідження попередили, що не можна виключати можливість і нових мутацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Бразилії дійшли до висновку, що геном коронавірусу COVID-2019, який був виявлений у громадянина цієї країни, відрізняється від китайського.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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