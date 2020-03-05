Китайський коронавірус SARS-CoV-2 мутував на два підтипи – L і S, згенерувавши приблизно 149 точок мутації.

Про це йдеться в науковому дослідженні, опублікованому на сайті журналу National Science Review.

Підтип L є більш заразним і агресивним штамом вірусу. Він частіше зустрічався на ранніх етапах спалаху в Ухані, однак до початку січня його поширеність знизилася.

Підтип S старіший і не такий небезпечний. За словами вчених, через відносно слабкий вплив людини на цей підтип він може бути виявлений у більшої кількості пацієнтів.

Коронавірус раптово мутував на два підтипи

Водночас лікарі виявили, що деякі люди можуть бути заражені обома підтипами. Також автори дослідження попередили, що не можна виключати можливість і нових мутацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Бразилії дійшли до висновку, що геном коронавірусу COVID-2019, який був виявлений у громадянина цієї країни, відрізняється від китайського.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!