Коронавірус не повинен стати причиною масової паніки, оскільки, як і більшість хвороб, піддається лікуванню і вже достатньо вивчений.

Про це йдеться в матеріалі "Голосу Америки". Автор навів головні факти про інфекцію та аргументи проти страху.

Що важливо знати

1. Статистика підтверджених випадків зараження в світі, кількість пацієнтів, які загинули і тих, хто одужав після COVID-19, відстежується і постійно оновлюється (щоб подивитися карту, доскрольте новину до кінця).

Коронавірус – не вирок: п'ять причин не впадати в паніку

2. У групі високого ризику смерті від коронавірусу – люди старше 60 років, пацієнти з діабетом, гіпертонією, серцево-судинними хворобами, хронічною респіраторною хворобою і раком. У той же час, шанси заразитися є у всіх незалежно від віку.

3. Діти і підлітки легше переживають хворобу – тільки 2,5% інфікованих молодші 19 років, мали важке або критично важке (0,2% випадків) протікання хвороби. Випадків смерті дітей до 10 років немає.

4. Чоловіки і жінки мають однакові шанси заразитися, проте смертність через COVID-19 серед жінок нижча, ніж серед чоловіків – 2,8% проти 4,7%. При народженні дитини вірус не завжди передається.

5. Найпоширеніші симптоми підтверджених випадків захворювання: лихоманка – підвищену температуру фіксували майже 90% випадків. Далі йде сухий кашель – 70% випадків, в третині випадків – втома і вироблення мокротиння. Інші симптоми включають задишку, запалення горла, головний біль, біль у м'язах або суглобах, озноб.

Причини не панікувати

1. 80% інфікованих мають легке або помірне протікання хвороби, включаючи пневмонію, і одужують.

2. Безсимптомно зараження практично не відбувається. У більшості пацієнтів, в яких фіксували зараження, симптоми хвороби все одно з'являлися.

3. Щоб убезпечитися від коронавірусу, експерти радять ретельно мити руки з милом під проточною водою принаймні 20 секунд і використовувати паперові рушники, а якщо доступу до цього немає, то використовувати антисептик для рук із принаймні 60% спирту.

4. На думку лікарів, чим довше триватиме спалах коронавірусу, тим більше зменшуватися смертність і з'явиться більше досвіду лікування.

5. Діагностувати коронавірус стає з кожним днем легше. Наприклад, китайська біотехнологічна компанія стверджує, що розробила тест, який може виявити хворобу навіть до появи симптомів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше відвідав мегаполіс Ухань із моменту спалаху коронавірусу і заявив: "Поширення хвороби практично зупинено".

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