Коронавірус продовжив атаку на світ і Україну: статистика на 4 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус в світі переступив позначку в 1 млн заражених і повернувся в Китай, де через другу хвилю пандемії знову ввели суворий карантин.

В Україні підтверджено вже 1072 випадки захворювання. Лідирує Чернівецька область – там коронавірус знайшли вже у 203 людей. Через це всю область перевели на повну ізоляцію.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус продовжив атакувати світ і Україну

Що важливо знати про атаку коронавірусу

Через COVID-19 в Україні загинули вже 27 осіб, вилікувалися – 23. В країні лабораторно підтверджені 1072 випадки.

У всьому світі коронавірусом заразилися понад 1 млн 99 тис. осіб, померли понад 58 тисяч, більш 226 тисяч вилікувалися.

З початку епідемії COVID-19 в Італії загинули більше 14 тисяч осіб, проте тенденція пішла на спад.

США продовжують утримувати лідерство в антирейтингу – там вже більше 277 тисяч хворих.

Головне за 4 квітня

2:28 – Рівень смертності від коронавірусу в штаті Нью-Йорк досяг нового максимуму – 562 людини за добу. За останні 24 години щогодини вмирало 23 людей, заявив губернатор штабу Ендрю Куомо,

2:06 – Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в п'ятницю, 3 квітня, відвідав Тернопільську область, яка стала одним з епіцентрів поширення коронавірусу COVID-19 в країні. Він проінспектував лікарні та поспілкувався з персоналом, а також провів засідання обласного штабу.

1:45 – Українців, які прилетіли з Балі до повного закриття кордонів через спалах коронавірусу, відпустили з обсервації. Для них, і всіх громадян що прибули в країну до 31 березня, МОЗ створило особливі умови, що дозволяють не перебувати на обсервації 14 днів.

00:35 – У Чернівецькій області на дві доби вводять режим максимального обмеження пересування. Це перша область в Україні, яка ввела комендантську годину. Він буде діяти з 13:00 суботи, 4 квітня, до 6:00 понеділка, 6 квітня.

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