Коронавірус вразив ще понад 2 тис. українців за добу: статистика МОЗ на 6 вересня

Станом на ранок неділі, 6 вересня, в Україні офіційно підтверджено 135 894 випадки коронавірусної інфекції. З них 2107 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли 2846 осіб (+35 за добу), а 62 227 пацієнтів (+578) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше нових заражень зафіксовано в Києві – 240, Львівській області – 188, Івано-Франківській – 176, Тернопільській – 158, Чернівецькій – 151, Харківській – 141.

Карта поширення коронавірусу в Україні. РНБО

Нагадаємо, що дані щодо захворюваності на коронавірус з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці відсутні.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні. РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна за минулу добу, 5 вересня, стала одним із лідерів за кількістю нових випадків COVID-19 – посіла в цьому рейтингу третє місце після Франції та Росії. Водночас у відповідному списку країн і територій на планеті вона опинилася на 12-му місці.

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