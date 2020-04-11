Коронавірус із новою силою вдарив по Україні та світу: статистика на 11 квітня. постійно оновлюється

Коронавірус із новою силою вдарив по світу і Україні – всього заразилися понад 1,7 млн осіб. У нашій країні кількість хворих досягла позначки 2511.

Через спалах вірусу в декількох областях запропонували ввести комендантську годину, а Чернівецька область пішла на два дні на особливий режим – закрили все, включаючи продуктові магазини.

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Коронавірус продовжив атаку на світ і Україну

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні заразилися коронавірусом 2511 осіб. Померли 73 і ще 79 вдалося вилікуватися.

У США заразилися вже понад 500 тисяч осіб, країна залишається лідером за кількістю хворих.

Всього COVID-19 заразилися вже понад 1 703 216 осіб. Кількість летальних випадків від коронавірусу в усьому світі налічується понад 102 тисячі осіб.

Лідером за кількістю смертей є Італія – 18,849. За нею йдуть США – 18 747, Іспанія – 16 081, Франція – 13 197, замикає першу п'ятірку Великобританія – 8 958.

Головне за 11 квітня

17:52 – Українці, які повернулися з ОАЕ, поскаржилися на умови обсервації в санаторії "Україна" у Ворзелі Київської області.

16:30 – У священнослужителя Тернопільської єпархії УПЦ МП, настоятеля храму у с.Великий Кунинець Збаразького району, отця Олександра Марцинюка, який "підпрацьовує" у Почаївській Успенській лаврі, виявили коронавірус COVID-19.

16:29 – В аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з ОАЕ, яким 113 громадян України повернулися на Батьківщину. Чартерний рейс також доставив у країну першу партію гуманітарної допомоги від ОАЕ загальним вантажем 10 тонн. Засоби захисту направлять в українські лікарні.

16:01 – Група туристів, серед яких – український бізнесмен, була вимушена повернутися до Великобританії після невдалої спроби розважитися на віллі у Каннах на півдні Франції під час пандемії коронавірусу COVID-19. Українець влаштував скандал.

15:38 – Голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь повідомив, що в області зі 106 випадків зараження коронавірусом COVID-19 43 випадки зафіксовані у медпрацівників.

15:20 – Ляшко пояснив величезну кількість проведених тестів на коронавірус. За добу вона збільшилася майже на 13 тисяч.

15:01 – Кордони країн Шенгенської зони можуть залишитися закритими щонайменше до осені 2020 року. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

14:33 – Архієпископ, намісник Свято-Троїцького Іонинського монастиря у Києві (підпорядковується УПЦ МП) Іона (Черепанов), який закликав ігнорувати карантин, потрапив до Олександрівської клінічної лікарні з коронавірусом COVID-19.

11:30 – У Британії заявили про прорив у створенні вакцини від COVID-19. Вона має бути готова до вересня 2020 року.

10:22 – За минулу добу кількість інфікованих коронавірусом у Києві збільшилася на 48 осіб, помер один заражений.

10:14 – В Італії мафія безкоштовно роздає їжу тим, у кого закінчились гроші через карантин. Представники мафії доправляють товари першої необхідності для італійців у найбідніших південних регіонах — Кампанії, Калабрії, Сицилії та Апулії.

10:00 – Феномена більше нема: коронавірус дістався останньої області України – Миколаївської

09:55 – Комендантська година в Україні: Нацполіція розставила крапки над "і"

09:45 – Все почалося з нежитю: 21-річний киянин із COVID-19 з боксу описав незвичайні симптоми

09:30 – Станом на ранок 11 квітня в Україні зафіксовано 2511 інфікованих коронавірусом. Вперше кількість тих, хто одужав, перевищила кількість загиблих!

Статистика по регіонах:

Вінницька область — 151 випадок;

Волинська область — 52 випадки;

Дніпропетровська область — 55 випадків;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 74 випадки;

Закарпатська область — 60 випадків;

Запорізька область — 64 випадки;

Івано-Франківська область — 274 випадки;

Кіровоградська область — 106 випадків;

м. Київ — 396 випадків;

Київська область — 149 випадків;

Львівська область — 96 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 0 випадків;

Одеська область — 51 випадок;

Полтавська область — 24 випадки;

Рівненська область — 103 випадки;

Сумська область — 69 випадків;

Тернопільська область — 208 випадків;

Харківська область — 8 випадків;

Херсонська область — 28 випадків;

Хмельницька область — 18 випадків;

Чернівецька область — 409 випадків;

Черкаська область — 93 випадки;

Чернігівська область — 9 випадків.

08:30 – У США побили антирекорд смертності від коронавірусу – за минулу добу від COVID-19 там померли понад 2,1 тисячі осіб.

08:12 – Студія "Квартал 95" висміяла світових лідерів за їхню реакцію на поширення коронавірусу COVID-19. На відео лідери держав нібито переписуються в чаті із Всесвітньою організацією охорони здоров'я і відповідають на її запитання.

07:33 – 30% українців мають імунітет проти коронавірусу, при цьому 80% населення взагалі не відчуває або в легкій формі переносить інфекцію. Таку обнадійливу заяву зробила українська біологиня Надія Жолоба.

02:20 – У Москві біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги. Відповідні кадри 10 квітня були опубліковані в соцмережах. Користувачі припустили, що в лікарнях не встигають приймати хворих на коронавірус.

01:37 – Крива спалаху коронавірусу в Італії досягла піку і почала опускатися, але розслаблятися поки рано. Необхідно думати про другий етап і стримувати поширення інфекції, заявив глава Вищої медичного інституту країни Сільвіо Брусаферро на пресконференції 10 квітня.

00:51 – У Чернівецькій області 10 квітня підтверджені ще 30 випадків коронавірусу. "Станом на сьогоднішній вечір ми маємо 409 випадків", – наводить "Інтерфакс-Україна" слова голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука.