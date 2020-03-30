Коронавірус потрапив в Україну ще в грудні: заява лікаря

Коронавірус COVID-19 міг потрапити в Україну ще в грудні минулого року.

Як розповів виданню "Галка" головний лікар центральної клінічної лікарні Івано-Франківська Тарас Масляк, такі висновки він зробив після отримання експрес-тестів на коронавірус і аналізу результатів комп'ютерної томографії у ряду пацієнтів.

Тарас Масляк

"Ми повинні робити висновки на основі доказової лабораторії, за тестами й іншими результатами досліджень. На сьогоднішній день ми підозрюємо, що ця проблема, швидше за все, була тут вже з грудня місяця", – заявив він.

За словами Масляка, в грудні двоє пацієнтів померли імовірно від коронавірусу, але з десяток людей вилікувалися.

Він додав, що на рентгені наявність коронавірусу відображається матовою легенею або, як кажуть, "дисемінованим туберкульозом легені".

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 30 березня в Україні кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 досягла 480.

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