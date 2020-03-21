Коронавірус поширюється в Україні та світі: дані на 21 березня. Постійно оновлюється

Коронавірус в Україні продовжує набирати обертів. Спалах COVID-19, який почався в китайському місті Ухань ще в листопаді 2019 року, вже 3 березня сягнув України. Перший випадок захворювання був зафіксований в Чернівцях.

Влада України пішла на радикальні заходи і ввела ряд обмежень у зв'язку з швидким поширенням захворювання в Європі. Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня, попередньо він триватиме до 3 квітня.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус поширюється в Україні РИА Новости

Що важливо знати про атаку коронавірусу

Коронавірусом в Україні заразилася вже 41 особа.

З них 25 інфікованих – жителі Чернівецької області, 11 проживають в одному селі.

Пандемія забрала 11 405 життів, всього в світі захворіли понад 276 тис. чоловік.

Майже 92 тис. чоловік у всьому світі вже вилікувалися від захворювання.

Головне за день, 21 березня

8:04 – Перший випадок зараження коронавірусом в Тернопільській області зафіксували у 57-річного чоловіка. Він виявився священнослужителем з міста Заліщики.

6:15 – У Криму з масштабом відзначили шосту річницю анексії Росією українського півострова, незважаючи на пандемію COVID-19.

5:46 – Перша ракетка України Еліна Світоліна разом зі своїм бойфрендом, французьким тенісистом Гаель Монфісом записали смішне відео про паніку, пов'язану з коронавірусом.

1:34 – Стан здоров'я 25 жителів Чернівецької області, у яких діагностували коронавірус, стабільний, але у двох виявили пневмонію.

1:29 – Чартерний спецрейс італійських авіаліній 25 березня доставить 125 громадян України, які застрягли в Римі через коронавірус.

00:59 – У Чернівцях, де підтвердили 25 випадків нового коронавірусу, дітям до 14 років заборонили виходити з дому без супроводу батьків.

00:58 – У світі з безпрецедентною швидкістю ведуться розробки близько 20 вакцин від нового коронавірусу COVID-19.

00:30 – У Тернопільській області, де зареєстрували перший підтверджений випадок захворювання короновірусом, вводять режим надзвичайної ситуації. Він буде діяти з 21 березня.

00:06 – Перший житель Львова, у якого 20 березня підтвердили коронавірус, вже одужав.

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