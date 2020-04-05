Коронавірус поширився з лабораторії Китаю? Сплив інсайд розвідки Британії

Уряд Великобританії побоюється, що пандемія коронавірусу могла бути спричинена витоком із китайської лабораторії.

Видання Daily Mail із посиланням на інформацію з джерел пише, що така версія "більше не лишається поза увагою". Увечері 4 квітня один із членів COBRA (надзвичайний урядовий комітет на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. – Ред.) заявив, що останні дані розвідки свідчать про можливість витоку, хоч і не виключають основну версію із зараженням від тварини. Щоправда, попри заяви COBRA уряд Великобританії все ж не визнає таку версію.

А втім, лабораторій, що годилися б для такого в Ухані, щонайменше дві.

Що за лабораторії?

В Ухані є Інститут вірусології – найкраща лабораторія такої спрямованості на материковому Китаї. Розташований інститут всього за 16 км від ринку, звідки почалося зараження.

У 2018 році китайська державна газета People's Daily заявила, що в лабораторії готові проводити експерименти з високопатогенними вірусами за типом Еболи. І саме вчені цієї установи перші припустили, що геном COVID-19 на 96% збігається з коронавірусом у кажанів.

Інститут вірусології в Ухані Wuhan Virology Institute

Крім того, за словами видання, можна було зустріти непідтверджені повідомлення про те, що працівники інституту заразилися коронавірусом – забруднилися кров'ю тварин, а після рознесли інфекцію по місту, з чого нібито й почалося масове зараження.

Ще одне гіпотетичне джерело зараження – Уханьський центр контролю захворювань, який розташований всього за 5 км від того самого ринку. Тут експериментували на тваринах, зокрема й на кажанах, щоб вивчити способи передавання коронавірусів.

Працювали з порушеннями?

Американський експерт із біобезпеки, професор Річард Ебрайт із Інституту мікробіології ім. Ваксмана Університету Рутгерса сказав, що він бачив докази того, що вчені з Центру контролю захворювань та Інституту вірусології вивчали віруси, не дотримуючись техніки безпеки. Мовляв, для цього потрібен рівень захисту класу 4, а вони використовували тільки клас 2. Він, за словами професора, забезпечує мінімальний захист від зараження.

Також він додав, що нічого не вказує на те, що вірус вивели спеціально, але цілком можливо, що просто в лабораторії трапилась якась аварія.

Таку ж інформацію опублікував Південно-Китайський технологічний університет, але невдовзі стаття була видалена. Цікаво, що спершу в Китаї вважали нульовою пацієнткою Хуан Яньлін, яка працювала в Інституті вірусології. Щоправда, там назвали інформацію фейком і запевнили, що Яньлін поїхала ще в 2015 році.

Уханьський центр контролю захворювань Jessica McGowan

Китай не погодився, але перестрахувався

Пекін заперечує подібні версії, але видав закони, які закликають до поліпшення управління вірусами та засобів для забезпечення "біологічної безпеки".

У 2004 році витік із китайської лабораторії вже спричинив спалах важкого гострого респіраторного синдрому (SARS), убивши одну людину й заразивши дев'ять інших.

Тоді китайський уряд заявив, що витік трапився внаслідок недбалості, і п'ять високопоставлених чиновників Китайського центру з контролю та профілактики захворювань були покарані.

Інститут вірусології в Ухані Global Look Press / Yin Gang / ZUMAPRESS

Китайське посольство не стало коментувати Daily Mail цю версію. Проте, реагуючи на повідомлення про те, як китайці зіткнуться з "розплатою" з боку Британії за спалах вірусу, Цзен Ронг з посольства пише:

"Такі повідомлення повністю ігнорують величезні зусилля та величезні жертви Китаю та його народу, а також заперечують значний внесок Китаю в здоров'я й безпеку населення світу".

За його словами, Китай повністю сприяв світу в питанні боротьби з коронавірусом – надавав потрібну інформацію, ввів суворі заходи щодо стримування, допомагав досвідом тощо.

Нагадаємо, що OBOZREVATEL вже писав про те, що можливим джерелом появи COVID-19 стала лабораторія Інституту вірусології. Але, згідно з офіційною версії, найбільш імовірним джерелом вірусу є тварини – вчені знайшли схожі геноми захворювання у кажанів, панголінів та змій.

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