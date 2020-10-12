Коронавірус показали на нових наддокладних зображеннях. Фото

Група вчених з Китаю створила нові наддокладні зображення коронавірусу SARS-CoV-2.

Як повідомляє The New York Times, зображення будуть використовуватися по всьому світу, щоб зрозуміти, як працює вірус (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Доктор Сай Лі, структурний біолог з Університету Цінхуа в Пекіні, працював з вірусологами в лабораторії біобезпеки в місті Ханчжоу. Вони обробили вірус хімічною речовиною, щоб зробити його нешкідливим, а потім відправили Лі зразок рідини, заповненої вірусом.

Біолог і його команда зменшили вірус до єдиної краплі розміром менше однієї мільйонної дюйма, яку Лі миттєво заморозив, а потім подивився в кріоелектронний мікроскоп.

"Я думав, що був першим хлопцем у світі, який побачив вірус в такій хорошій роздільній здатності", – зазначив він.

Робота Лі дозволила вченим дізнатися, як деякі з білків вірусу проникають у клітини людини. Нові дані посприяють у розробці вакцини від COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2 nytimes.com

Наддокладне зображення коронавірусу nytimes.com

Зображення коронавірусу будуть використовуватися по всьому світу nytimes.com

Вчені зможуть зрозуміти, як працює коронавірус nytimes.com

Коронавірус зменшили до єдиної краплі nytimes.com

Коронавірус миттєво заморозили, а потім подивилися в кріоелектронний мікроскоп nytimes.com

Коронавірус обробили хімічною речовиною, щоб зробити його нешкідливим nytimes.com

Коронавірус вперше побачили в такій хорошій роздільній здатності nytimes.com

Вчені змогли дізнатися, як деякі з білків коронавірусу проникають у клітини людини nytimes.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що коронавірус змінює заражені людські клітини, відключаючи системи захисту і синтез білків.