Коронавірус показали на нових наддокладних зображеннях. Фото

Мирослав Семенюк Суспільство 01:45, 13.10.2020

Група вчених з Китаю створила нові наддокладні зображення коронавірусу SARS-CoV-2.

Як повідомляє The New York Times, зображення будуть використовуватися по всьому світу, щоб зрозуміти, як працює вірус (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Доктор Сай Лі, структурний біолог з Університету Цінхуа в Пекіні, працював з вірусологами в лабораторії біобезпеки в місті Ханчжоу. Вони обробили вірус хімічною речовиною, щоб зробити його нешкідливим, а потім відправили Лі зразок рідини, заповненої вірусом.

Біолог і його команда зменшили вірус до єдиної краплі розміром менше однієї мільйонної дюйма, яку Лі миттєво заморозив, а потім подивився в кріоелектронний мікроскоп.

"Я думав, що був першим хлопцем у світі, який побачив вірус в такій хорошій роздільній здатності", – зазначив він.

Робота Лі дозволила вченим дізнатися, як деякі з білків вірусу проникають у клітини людини. Нові дані посприяють у розробці вакцини від COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2
nytimes.com
Наддокладне зображення коронавірусу
nytimes.com
Зображення коронавірусу будуть використовуватися по всьому світу
nytimes.com
Вчені зможуть зрозуміти, як працює коронавірус
nytimes.com
Коронавірус зменшили до єдиної краплі
nytimes.com
Коронавірус миттєво заморозили, а потім подивилися в кріоелектронний мікроскоп
nytimes.com
Коронавірус обробили хімічною речовиною, щоб зробити його нешкідливим
nytimes.com
Коронавірус вперше побачили в такій хорошій роздільній здатності
nytimes.com
Вчені змогли дізнатися, як деякі з білків коронавірусу проникають у клітини людини
nytimes.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що коронавірус змінює заражені людські клітини, відключаючи системи захисту і синтез білків.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Окупанти мають намір вимагати воду від України для Криму через ООН

Порошенка виписали з лікарні після лікування COVID-19: нові деталі про стан

Зеленський сказав, на які поступки з Росією готовий піти в Мінську

Дослідження А-95 в Україні: де можна заправлятися, а куди краще не заїжджати

Дуда після зустрічі із Зеленським поставив ультиматум Росії