Коронавірус почав мутувати та б'є антирекорд: статистика щодо COVID-19 на 3 липня. Постійно оновлюється

Коронавірус у світі станом на 3 липня вже вразив майже 11 млн осіб. При цьому його жертвами стали понад 524 тисяч, а побороли – більше 6,1 млн пацієнтів. Всього за добу на земній кулі виявили 208 тис. нових фактів інфікування.

Однак вчені з Гіссенського університету припустили, що мутації, які почали з'являтися в COVID-19, можуть зробити його менш агресивним і смертельним для людини.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Світова статистика щодо коронавірусу Worldometers

Антирейтинг країн Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 44 998 осіб. Померли 1 173 пацієнти, одужали – 19 548.

Країнами-лідерами за кількістю заражених залишаються США (більше 2,8 млн), Бразилія (більше 1,5 млн) і Росія (понад 661 тис.).

Вчені в Бахрейні придумали робота, здатного знищити коронавірус та інші мікроорганізми в приміщенні, і зараз тестують його.

На півдні Африки загадковим чином загинуло понад 350 слонів. Дослідники не виключають, що їх убив коронавірус.

Статистика по Україні РНБО

Ситуація із захворюваністю в Україні РНБО

Головне за 3 липня:

06:07 – У Львові з 2 липня заборонили діяльність нічних розважальних клубів для запобігання поширенню COVID-19. Що стосується закладів громадського харчування, то їм дозволили працювати лише до 22:00. Обмеження також розповсюджуються на такі передмістя, як Винники, Брюховичі та Рудне.

06:03 – Польща передумала вільно пропускати на свою територію людей, котрі прилітають з України, і повертає для них карантин уже з 3 липня. Попереднім рішенням вона скасовувала його з 1 липня.

05:36 – На Буковині, в епіцентрі епідемії коронавірусу в Україні, 2 липня хворобу побороли 78 осіб. Водночас за минулу добу там було виявлено 41 випадок інфікування. Кількість хворих та одужалих в області зараз становить 4935 проти 2048.

00:20 – У США 23 штати призупинять вихід із карантину через поширення коронавірусу. Антирекорди за кількістю нових випадків захворювання, зокрема, були зафіксовані в Арізоні, Каліфорнії, Північній Кароліні, Теннессі та Техасі.