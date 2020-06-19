Коронавірус побив рекорд в Україні: які області потрапили під удар

За останню добу, 18 червня, п'ять регіонів України стали лідерами за кількістю заражених коронавірусною інфекцією.

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Про це під час брифінгу 19 червня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він підкреслив, що в країні встановили новий антирекорд по добовій захворюваності – 921 новий заражений.

Найбільше нових інфікованих COVID-19 зареєстрували в областях:

Львівській – 142

Рівненській – 121

м. Київ – 92

Закарпатській – 78

Чернівецькій – 76.

Поширення коронавірусу в Україні

Раніше OBOZREVATEL писав, що за станом на п'ятницю, 19 червня, коронавірусів в Україні та світі заразилися понад 8,5 млн осіб.