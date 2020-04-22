Коронавірусом в Україні заразилися 6592 особи: статистика МОЗ на 22 квітня

Станом на ранок середи, 22 квітня, в Україні зафіксовано 6592 випадки зараження коронавірусом. Померли вже 174 особи, а одужати вдалося 424.

Такі дані з'явилися на сторінці Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

За добу виявили 467 нових випадків зараження.

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На амбулаторному лікуванні перебувають 4466 пацієнтів, із них 334 дитини. Всього госпіталізовано 2126 осіб, із них 97 дітей. На апараті штучної вентиляції легенів перебуває 92 людини.

У результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 174 людини, з них 90 чоловіків і 84 жінок. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (85%).

Загалом 424 особи вже одужали, з них 27 дітей, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Ситуація в регіонах така:

Вінницька обл. – 349 випадків (18 одужали)

Волинська обл. – 176 випадків (13 одужали)

Дніпропетровська область. – 150 випадків (9 одужали)

Донецька обл. – 16 випадків (7 одужали)

Житомирська обл. – 287 випадків (1 видужав)

Закарпатська обл. – 218 випадків (16 одужали)

Запорізька обл. – 141 випадок (20 одужали)

Івано-Франківська область – 589 випадків (27 одужали)

Київ – 989 випадків (39 одужали)

Київська обл. – 390 випадків (32 одужали)

Кіровоградська обл. – 251 випадок (25 одужали)

Львівська обл. – 247 випадків (29 одужали)

Луганська обл. – 26 випадків (3 одужали)

Миколаївська обл. – 82 випадки;

Одеська обл. – 148 випадків (3 одужали)

Полтавська обл. – 116 випадків (12 одужали)

Рівненська обл. – 353 випадки (22 одужали)

Сумська обл. – 86 випадків (23 одужали)

Тернопільська обл. – 471 випадок (34 одужали)

Харківська обл. – 82 випадки (6 одужали)

Херсонська обл. – 72 випадки (9 одужали)

Хмельницька обл. – 54 випадки (5 одужали)

Черкаська обл. – 206 випадків (34 одужали)

Чернівецька обл. – 1053 випадку (34 одужали)

Чернігівська обл. – 13 випадків (3 одужали).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в епіцентрі коронавірусу в Україні – Чернівецькій області – 21 квітня виявили ще 65 хворих. Всього в регіоні вже 1053 випадки.