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14 березня • оновлено в 13:53
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/ Суспільство

ЗМІ повідомили про новий випадок коронавірусу в Україні: з'явилося спростування

10.7т
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У Тернопільській області повідомили про четвертий випадок зараження китайським коронавірусом COVID-19. Однак у Міністерстві охорони здоров'я України спростували цю інформацію.

Як писали "Українські новини", зараженою нібито виявилася українка з Кременецького району, яка раніше повернулася з Італії.

"Жінка після повернення гостювала на Львівщині, а добиралася рейсовими автобусами. Під час проб аналізу жоден штам грипу у неї не підтвердився. Жінку терміново повезли до Тернополя, бо почала задихатися", – говорилося в повідомленні.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

При цьому в МОЗ повідомили, що станом на 14 березня, підтверджено три випадки захворювання коронавірусів COVID-19: в Чернівецькій області – два випадки і в Житомирській – один (летальний).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна через загрозу поширення смертельного коронавируса COVID-19 на два тижні закриває кордони для іноземних громадян.

Раніше, 13 березня стало відомо про смерть 71-річної зараженої коронавірусів мешканки Радомишля в Житомирській області. Вона стала першою жертвою коронавируса в Україні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Тернопіль
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Возвращайтесь все с вирусней в Украину, и поскорее, пейсатый клоун дал 3 дня)))
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
які безмозглий люд пре заразу до себе до хоти .
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
kiy Valeriy, Рагули вместе с глистами и бактериями пережили ледниковый период, переживут и этот вирус
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