ЗМІ повідомили про новий випадок коронавірусу в Україні: з'явилося спростування

У Тернопільській області повідомили про четвертий випадок зараження китайським коронавірусом COVID-19. Однак у Міністерстві охорони здоров'я України спростували цю інформацію.

Як писали "Українські новини", зараженою нібито виявилася українка з Кременецького району, яка раніше повернулася з Італії.

"Жінка після повернення гостювала на Львівщині, а добиралася рейсовими автобусами. Під час проб аналізу жоден штам грипу у неї не підтвердився. Жінку терміново повезли до Тернополя, бо почала задихатися", – говорилося в повідомленні.

Коронавірус в Україні

При цьому в МОЗ повідомили, що станом на 14 березня, підтверджено три випадки захворювання коронавірусів COVID-19: в Чернівецькій області – два випадки і в Житомирській – один (летальний).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна через загрозу поширення смертельного коронавируса COVID-19 на два тижні закриває кордони для іноземних громадян.

Раніше, 13 березня стало відомо про смерть 71-річної зараженої коронавірусів мешканки Радомишля в Житомирській області. Вона стала першою жертвою коронавируса в Україні.

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