Коли закінчиться коронавірус у світі: інфекціоніст спрогнозував дату

Боротьба з епідемією коронавірусу в Україні і світі може затягнутися щонайменше на рік, а то й більше.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав лікар-інфекціоніст та колишній очільник Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта. За його словами, в найближчий час людям доведеться жити в нових умовах – це носіння масок в приміщеннях та заборона на проведення масових зібрань.

Коронавірус у світі УНН

"Людство чекають нові реалії, з якими доведеться рахуватися всім. Поки не буде набутий колективний імунітет від вірусу, ми будемо під загрозою повернення епідемії і чергового навантаження на систему охорони здоров’я", – наголосив він.

Курпіта також нагадав про можливість створення вакцини, але за найоптимістичнішим сценарієм вона може бути доступною лише через рік – навесні 2021 року. Доти у людей буде період невизначеності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами американського біолога Констянтина Чумакова, через складність процесу створення вакцин, є велика ймовірність, що замість неї вчені швидше винайдуть ефективні ліки від коронавірусу.