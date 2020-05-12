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12 травня • оновлено в 20:13
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Коли закінчиться коронавірус у світі: інфекціоніст спрогнозував дату

3.6т
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Боротьба з епідемією коронавірусу в Україні і світі може затягнутися щонайменше на рік, а то й більше.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав лікар-інфекціоніст та колишній очільник Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта. За його словами, в найближчий час людям доведеться жити в нових умовах – це носіння масок в приміщеннях та заборона на проведення масових зібрань.

Коронавірус у світі

Коронавірус у світі

УНН

"Людство чекають нові реалії, з якими доведеться рахуватися всім. Поки не буде набутий колективний імунітет від вірусу, ми будемо під загрозою повернення епідемії і чергового навантаження на систему охорони здоров’я", – наголосив він.

Курпіта також нагадав про можливість створення вакцини, але за найоптимістичнішим сценарієм вона може бути доступною лише через рік – навесні 2021 року. Доти у людей буде період невизначеності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами американського біолога Констянтина Чумакова, через складність процесу створення вакцин, є велика ймовірність, що замість неї вчені швидше винайдуть ефективні ліки від коронавірусу.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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