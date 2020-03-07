Коронавірус передається через причастя: в ПЦУ заявили про богохульство

У Православній церкві України обмеження під час причастя через коронавірус вважають "богохульством".

Таку заяву зробив митрополит ПЦУ Дмитро Рудюк на своїй сторінці в Facebook, закликавши вірян не йти на подібні "зневаги".

"Останніми днями поширюється чимало інформації щодо того, як вірянам поводитися в церкві під час богослужінь і особливо причастя Святих Христових Тайн у годину лютих випробовувань щодо поширення коронавірусу", – написав він.

Рудюк застеріг, що "будь-яке нехтування і заперечення традиційної форми причастя" в ПЦУ, або будь-які обмеження не є нічим іншим, "як зневагою, богохульством і відсутністю віри в Господа Ісуса Христа і Його Чесних Тіла і Крові".

"Закликаю таких порад не слухати та не виконувати, бо ті хто таке впроваджує є занепалими і духовно ошуканими християнами. Щоб не виникало зайвих запитань, то хочу наголосити на тому, що інших лікарських порад щодо чистоти, гігієни, а також застережень щодо поширення коронавірусу ми не відкидаємо і просимо вірних всіляко їх дотримуватись", – додав він.

Митрополит також закликав відкидати "богохульні поради, що несумісні з вірою". Він пояснив, що це звернення є особистим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Південній Кореї судитимуть 12 лідерів секти "Храм скинії свідоцтва Шинья-Чонджу", яких звинувачують у масовому розповсюдженні коронавірусу по країні.

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