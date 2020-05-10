Коронавірусом COVID-19 можна заразитися через очі, підтвердили у своєму дослідженні американські вчені.

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Вони виявили, що новий вірус містить білок, який використовується для зв'язування з людськими клітинами, зокрема клітинами в очах. Дослідження провела команда, очолювана Медичною школою Університету Джона Хопкінса (Балтімор, США), передає Daily Mail.

Захист від коронавірусу. Ілюстрація Diena.lt

Вчені порівняли аналізи з очей десяти пацієнтів, які загинули від коронавірусу, з аналізами людей, які не були інфіковані.

З'ясувалося, що вірус SARS-CoV-2 фіксується на рецепторах ACE-2 (ангіотензинперетворювальний фермент 2), відомий як "ворота" клітин всередину організму. Ці рецептори знаходяться в дихальних шляхах і легенях, але також їх виробляють і очі, що робить їх мішенню для коронавірусу.

Це означає, що якщо краплі від чхання або кашлю зараженої людини потраплять на поверхню ока, людина може заразитися. Сльози також можуть служити поширенням інфекції.

Вчені зазначили, що це пояснює, чому деякі пацієнти з COVID-19 страждають від кон'юнктивіту – запалення ока, яке викликає його почервоніння й інфікування.

Передбачається, що людина з великою кількістю рецепторів АСЕ-2 може бути більш сприйнятливою до вірусного навантаження.

Команда також шукала TMPRSS2 – фермент, який допомагає проникненню коронавірусу після зв'язування вірусного білка з ACE2.

ACE2 і TMPRSS2 повинні бути присутні в одній і тій же клітині, щоб вірус міг ефективно реплікуватися.

ACE-2 експресувався в рогівці (A і B, збільшене зображення – C) і лімбі (E, збільшене – F), яка є кордоном між рогівкою і білком ока Daily Mail

Як писав OBOZREVATEL, близько половини дітей, госпіталізованих із COVID-19, страждають від пошкодження легенів, заявили американські дослідники.

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