Коронавірус адаптується і стане менш агресивним – вчений

Будь-який новий вірус, який виникає серед людства, поступово стає менш небезпечним і агресивним, це фундаментальний біологічний закон.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів доктор біологічних наук, професор Костянтин Чумаков. Він нагадав, що всі віруси, перейшовши на нову популяцію, спочатку більш небезпечні, але поступово стають легшими (повну версію інтерв'ю читайте тут).

"Коронавірус новий, він ще не адаптувався. Всі віруси, перейшовши на нову популяцію, спочатку небезпечніші, але поступово стають легшими. Якщо вірус вбиває свого господаря або відправляє його в лікарню, він випадає із циркуляції і не може передаватися. А передаються тільки ті віруси, які свого господаря не вбивають, а продовжують заражати інших людей. Будь-який новий вірус поступово стає менш небезпечним. Це фундаментальний біологічний закон", – наголосив учений.

Грип та коронавірус www.youtube.com

За його словами, всі людські віруси колись виникли у тваринному резервуарі, а потім перейшли на людей.

"Якщо у них немає імунітету, вірус поширюється легко – як вогонь по сухому сіну. Коли значна частина перехворіє, йому вже складно передаватися. У людей виникає популяційний імунітет, а сам вірус стає дуже небезпечним. Іспанка – хороший приклад "пом'якшення" нових вірусів, виникла і досить швидко зникла без жодних вакцин і ліків. Залишився варіант вірусу, який перестав вбивати людину – іспанка перетворилася на звичайний сезонний грип. Неприємно, але вже ніхто не лякається", – підсумував Чумаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Костянтин Чумаков розповів, що офіційні дані зі смертності від коронавірусу свідчать про те, що вмирає від 2-5% хворих, але в реальності летальність може становити навіть менше 1%.