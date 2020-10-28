Коронавірус "обійшов" одну область України: де показники рекордно низькі

Кіровоградська область України єдина демонструє позитивні показники щодо захворюваності на коронавірус. Зокрема, якщо в інших регіонах відповідний діагноз підтверджується у сотень чи навіть пів тисячі осіб щодня, то тут – трохи більш ніж у 50.

Так, минулої доби в регіоні виявили 55 нових випадків COVID-19. Про це свідчать дані на сайті РНБО.

Крім цього, за 27 жовтня на Кіровоградщині не зафіксували жодної смерті внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби. Тоді як ще 26 мешканцям області вдалося подолати її.

Загалом з початку пандемії в цьому регіоні виявили 2212 заражень COVID-19, а це найменше серед усіх в Україні. Водночас 84 жителів померли, а 1158 одужали. Нині в Кіровоградській області залишається 970 активних хворих на коронавірус, ще у 80 його підозрюють (усього зареєстровано 4155 підозр).

Зауважимо, що інформація щодо захворюваності на COVID-19 із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці на сайті РНБО відсутня.

Кіровоградщина – остання в рейтингу областей України за кількістю виявлених випадків COVID-19 РНБО

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