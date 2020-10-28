Коронавірус "обійшов" одну область України: де показники рекордно низькі
Станом на 28 жовтня там зареєстровано трохи більш ніж 2,2 тис. заражень COVID-19
За минулу добу в регіоні не зафіксували жодної смерті від ускладнень вірусу
Водночас активними хворими залишаються 970 жителів області
Кіровоградська область України єдина демонструє позитивні показники щодо захворюваності на коронавірус. Зокрема, якщо в інших регіонах відповідний діагноз підтверджується у сотень чи навіть пів тисячі осіб щодня, то тут – трохи більш ніж у 50.
Так, минулої доби в регіоні виявили 55 нових випадків COVID-19. Про це свідчать дані на сайті РНБО.
Крім цього, за 27 жовтня на Кіровоградщині не зафіксували жодної смерті внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби. Тоді як ще 26 мешканцям області вдалося подолати її.
Загалом з початку пандемії в цьому регіоні виявили 2212 заражень COVID-19, а це найменше серед усіх в Україні. Водночас 84 жителів померли, а 1158 одужали. Нині в Кіровоградській області залишається 970 активних хворих на коронавірус, ще у 80 його підозрюють (усього зареєстровано 4155 підозр).
Зауважимо, що інформація щодо захворюваності на COVID-19 із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці на сайті РНБО відсутня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на ранок 28 жовтня в Україні офіційно підтверджено 363 075 випадків коронавірусної інфекції. З них 7474 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли 6755 осіб, а 148 642 пацієнтів повністю побороли хворобу.
За кількістю заражень коронавірусом Україна посідає 22 місце серед усіх країн світу.