Коронавірус ніколи не вдасться перемогти повністю, – вчені

Вчені Університету Міннесоти заявили, що коронавірус SARS-CoV-2 ніколи не вдасться перемогти повністю.

Директор Центру досліджень інфекційних захворювань Майкл Остерхолм вважає, що вірус буде існувати разом з людством подібно ВІЛ, пише lenta.ru.

На його думку, за допомогою вакцини людям навряд-чи вдасться придбати довговічний імунітет, оскільки захист у перехворілих, який забезпечують антитіла, поступово послаблюється.

"Вакцинація дозволить створити імунітет, який буде працювати від декількох місяців до декількох років. Для розробки більш ефективних вакцин потрібно більше досліджень, однак зараз у людства немає на це часу", – вважає вчений.

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