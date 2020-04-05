Коронавірус нікого не шкодує: дані щодо України та світу на 5 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус перетнув позначку в 1,2 мільйона заражених по всьому світу і посилив свої темпи в США. Країна майже втричі випередила Іспанію та Італію за кількістю інфікованих COVID-19 і впевнено очолила антирейтинг.

Станом на ранок 5 квітня найбільше жертв коронавірусц зафіксовано в Італії – понад 15 000. В Україні офіційно захворіли вже 1225 осіб, померли – 32.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Статистика заражених і загиблих від коронавірусу на ранок 5 квітня

Статистика заражених і загиблих від коронавірусц на ранок 5 квітня

05:04 – Вода рятує від коронавірусу: лікар пояснив, чому важливо пити під час епідемії.

01:40 – США направлять тисячі військових для допомоги штатам у боротьбі з коронавірусом.

"Це будуть тисячі і тисячі військовослужбовців, військових медиків, професіоналів, медсестер і лікарів. Вони вирушать на війну, на бій, до якого не були підготовлені належним чином", – сказав президент Дональд Трамп.

За його словами, як мінімум тисяча військовослужбовців буде направлена в Нью-Йорк, який став осередком поширення інфекції.

00:13 – У лікарні Почаєва Тернопільської області десятки медиків заразилися коронавірусом. Медустанову закрили. Першими симптоми проявилися у санітарок, бо ті не мали засобів індивідуального захисту. Ще в березні у них не було навіть масок.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!